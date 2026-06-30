Omnicom Media bringt mit Re-Create dynamische Creative-Steuerung in den stationären Handel. Die Kooperation mit Tesco Media und Barrows nutzt dafür die Content-Orchestrierungsplattform Artbot. Statt im Voraus geplanter Werbemittel passt sich der Content künftig an Echtzeitsignale an; dazu zählen Einkaufsmuster, Filialfrequenz, Wetter und lokale Events.

Omnicom zeigte Re-Create im Rahmen einer mehrtägigen Ankündigungsreihe zum Cannes-Lions-Festival, in der das Unternehmen mehrere neue Partnerschaften vorstellt. Laut dem Unternehmen knüpft das System an eine eigene Studie zu Connected Content an. Diese hatte gezeigt, dass Konsumenten zunehmend situativ passende Werbung erwarten. Re-Create ist Teil der Strategie, Markeninhalte enger an Plattformumgebungen und Konsumentenverhalten zu koppeln.

Pladis Global testet System bereits

Re-Create soll Werbeinhalte am Point of Purchase relevanter machen. Die Plattform wertet dafür Daten aus Tescos Instore-Retail-Media-Netzwerk aus. Der britische Snack- und Süßwarenkonzern Pladis Global testet das System bereits für eigene Markenkampagnen.

„Re-Create erlaubt es Creatives, dynamisch auf das zu reagieren, was in einzelnen Stores und im umliegenden Umfeld passiert“, sagt Harriet Perry, Chief Media and Partnerships Officer bei Omnicom Media UK.