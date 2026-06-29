Das britische Bildungsministerium nutzt Full-Motion-DooH-Screens im Manchester City Centre für eine interaktive Recruitment-Kampagne. Die Aktivierung trägt den Namen „Play Stations“ und läuft auf dem Loop Network von Ocean Outdoor im Stadtzentrum Manchesters.

Dabei treten Passanten auf eine Bodenfolie, das vor den Screens platziert ist. Dieser Trigger löst bewegungsbasiertes Gameplay aus. Dann können die Nutzer mit auf dem Display gezeigten Kleinkindern interagieren und spielen.

Die Spiele orientieren sich an klassischen frühkindlichen Spielformen wie „Kuckuck“, das im Englischen „Peekaboo“ heißt, oder dem Lied „Head, Shoulders, Knees and Toes“. Die Agentur London entwickelte das Konzept. Die technische Produktion verantwortet Prose on Pixels.

Die Kampagne wird über weitere Standorte im Stadtgebiet verlängert: Arndale Media Wall, Printworks und Roadside Screens sprechen Pendler und Studierende an. Ocean Outdoor hatte „Play Stations“ zuvor mit Bronze in der Non-Profit-Kategorie seiner Digital Creative Competition ausgezeichnet. Der Preis umfasst Medialeistungen im Wert von 50.000 Pfund.