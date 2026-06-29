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Interaktive Kampagne

Peekaboo mit Peeka-DooH

Das britische Department for Education setzt auf interaktives DooH: Bodenfolien und Mixed Reality machen frühkindliche Bildungsberufe in Manchester erlebbar.
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Mit einer interaktiven DooH-Kampagne macht das britische Bildungsministerium auf Berufe in der frühkindlichen Erziehung aufmerksam. (Foto: Ocean Outdoor)
Mit einer interaktiven DooH-Kampagne macht das britische Bildungsministerium auf Berufe in der frühkindlichen Erziehung aufmerksam. (Foto: Ocean Outdoor)

Das britische Bildungsministerium nutzt Full-Motion-DooH-Screens im Manchester City Centre für eine interaktive Recruitment-Kampagne. Die Aktivierung trägt den Namen „Play Stations“ und läuft auf dem Loop Network von Ocean Outdoor im Stadtzentrum Manchesters.

Dabei treten Passanten auf eine Bodenfolie, das vor den Screens platziert ist. Dieser Trigger löst bewegungsbasiertes Gameplay aus. Dann können die Nutzer mit auf dem Display gezeigten Kleinkindern interagieren und spielen.

Die Inhalte animieren Passanten zu kindlichen Spielen. (Foto: Ocean Outdoor)
Die Inhalte animieren Passanten zu kindlichen Spielen. (Foto: Ocean Outdoor)

Die Spiele orientieren sich an klassischen frühkindlichen Spielformen wie „Kuckuck“, das im Englischen „Peekaboo“ heißt, oder dem Lied „Head, Shoulders, Knees and Toes“. Die Agentur London entwickelte das Konzept. Die technische Produktion verantwortet Prose on Pixels.

Die Kampagne wird über weitere Standorte im Stadtgebiet verlängert: Arndale Media Wall, Printworks und Roadside Screens sprechen Pendler und Studierende an. Ocean Outdoor hatte „Play Stations“ zuvor mit Bronze in der Non-Profit-Kategorie seiner Digital Creative Competition ausgezeichnet. Der Preis umfasst Medialeistungen im Wert von 50.000 Pfund.