Integrated Systems Events eröffnet die Bewerbungsphase für den Innovation Park auf der ISE 2027. Das Programm kehrt zum dritten Mal in Folge zurück und bringt AV-Startups mit Käufern, Investoren und Systemintegratoren auf der Messe zusammen.

Die Plug and Play Pitching Stage sowie ein Matchmaking-Bereich mit organisierten Einzelgesprächen sind erneut Teil des Programms — ebenso wie tägliche Networking-Events wie das Speed-Dating am Abend. Auch der ISE Hackathon ist erneut dabei. Das Investor Forum am ersten Abend gibt Startups zum Messestart Markteinschätzungen und Wachstumsstrategien von Branchenexperten.

Für den Innovation Park können sich Start-ups ab sofort auf der ISE-Website bewerben. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Unternehmen, die bislang an höchstens einer Ausgabe des Innovation Parks ausgestellt haben.

Von Barcelona in die Welt

Zwei Start-ups, die im Innovation Park bereits präsent waren, stehen beispielhaft für die Möglichkeiten, die sich kleinen Unternehmern dort bietet.

Chris White, EU Territory Manager bei Turtle AV, einem australischen Hersteller von Dante-Audioprodukten, berichtet dabei von starkem Wachstum seit dem ISE-Debüt des Unternehmens im Vorjahr. „Ein Jahr nach dem Launch von Turtle AV auf der ISE wieder hier zu sein, war eine unglaubliche Erfahrung“, sagt Chris White. „Die ISE 2026 hat außergewöhnliches Interesse für uns generiert, Hunderte neue Kontakte geschaffen und bedeutende Möglichkeiten für weiteres internationales Wachstum eröffnet.“

Alberto Paccagnella, Co-Founder von Amperry, einem italienischen Startup für Powerbank-Sharing, nutzte die ISE 2026 gezielt für internationale Distributionspartnerschaften. Er sagt: „Wir haben Kontakte aus aller Welt geknüpft und klare Möglichkeiten gesehen, das Geschäft international zu skalieren“.

Die ISE 2026-Ausgabe des Innovation Parks zählte 130 teilnehmende Startups, 84 Pitch-Sessions und mehr als 160 vermittelte Einzelgespräche im Matchmaking-Bereich. Die ISE gilt als weltgrößte ProAV- und Digital Signage-Fachmesse. Die ISE 2027 findet vom 2. bis 5. Februar in der Fira de Barcelona statt.