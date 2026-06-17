Dr. Frank N. Furter kommt in die Sphere nach Las Vegas: Sphere Studios produziert in einer besonderen Zusammenarbeit mit Primary Wave Music und 20th Century Studios „The Rocky Horror Picture Show at Sphere“, eine neue immersive Version des Kultfilms aus dem Jahr 1975.

Die Produktion soll voraussichtlich 2027 Premiere feiern und wird die Technologien von Sphere Studios nutzen, um den Originalfilm für die riesige konkave LED-Wand und die sensorische Umgebung des Veranstaltungsortes in Las Vegas zu optimieren. Laut Sphere wird die Show Teil des ursprünglichen „Sphere Experiences“-Programms, zu dem auch „Postcard from Earth“ und „The Wizard of Oz at Sphere“ gehören.

Eine wilde Experience?

Die Wahl der „Rocky Horror Picture Show“ ist bemerkenswert, da nur wenige Filme das Publikum so direkt einbeziehen. Seit dem Aufstieg als Mitternachtsfilm in den 1970er-Jahren haben sich Fans als Figuren verkleidet, Callbacks gerufen, den „Time Warp“ getanzt und – je nach den Regeln des Kinos – in bestimmten Momenten des Films Requisiten wie Reis, Toast und Hot Dogs auf die Leinwand geworfen.

Ob Sphere in einer Hightech-Veranstaltungsstätte in Las Vegas ein solches Chaos zulassen wird, bleibt abzuwarten (andererseits: Wir sind hier in Las Vegas!). Doch die in die Show integrierte Kultur der Publikumsbeteiligung könnte dem Format eine interessante neue Wendung verleihen, auf die sich die Fans freuen können.

Ein bewährtes Format

„Seit der Premiere von ‚The Rocky Horror Picture Show‘ im Jahr 1975 hat das Stück die Publikumsbeteiligung neu definiert und ist zu einem kulturellen Phänomen geworden“, sagt Jim Dolan, Vorstandsvorsitzender und CEO von Sphere Entertainment. „Mit der Sphere haben wir die Möglichkeit, diesen Geist des Eintauchens in das Geschehen auf ein völlig neues Niveau zu heben.“

Der Veranstaltungsort positioniert seine „Sphere Experiences“ zunehmend als eigenständiges Veranstaltungsformat neben Konzerten und Residencies, und nutzt dabei bekannte Unterhaltungstitel, um ein breiteres Publikum für immersive Darbietungen zu gewinnen.