Der AV-Integrator und Eventdienstleister CTI aus St. Louis übernimmt Texolve Digital, ein auf Broadcast-Engineering und Systemintegration spezialisiertes Unternehmen aus dem Großraum Pittsburgh.

Mit den jeweiligen NFL-, NHL- und MLB-Teams — Pittsburgh Steelers, Penguins und Pirates — bekommt CTI die starke lokale Kundenbasis von Texolve mit den Projekten in den drei Sportstätten der Mannschaften.

Somit baut CTI mit der Texolve-Integration seine Broadcast-Media-Division gezielt aus. Der Fokus liegt dabei auf anspruchsvoller Broadcast-Planung und -Integration für Sport- und Live-Event-Locations.

Expansive M&A-Strategie von CTI hält an

Im Zuge der Übernahme betonte John Laughlin, CEO von CTI, die strategische Passgenauigkeit: Die Erfahrung von Texolve in großen Profi-Sportstätten ergänze das bestehende Broadcastgeschäft ideal. Bereits heute umfasst das Kundenportfolio der CTI-Broadcast-Division unter anderem die New York Stock Exchange, die Houston Rockets, die University of Michigan sowie den Philadelphia Union. CTI gilt als größter privat geführter AV-Integrator und Eventanbieter in den USA.

Die Akquisition ist Teil der expansiven Wachstumsstrategie von CTI. Seit Anfang 2024 hat das Unternehmen mehr als ein halbes Dutzend Zukäufe realisiert, darunter den Kontrollraum-Spezialisten Vistacom, Delta AV, den Gerichtssaal-AV-Anbieter Nomad AV Systems sowie den Live-Event-Dienstleister MP Productions. Ziel ist der Ausbau von Kompetenzen in strategisch relevanten Vertikalmärkten.

CTI betreibt mittlerweile 48 Standorte in den USA sowie Niederlassungen in Großbritannien. Internationale Kunden betreut das Unternehmen über die PSNI Global Alliance.