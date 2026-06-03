Global Vision Multimedia — GVM — ist als spezialisierter ProAV-Systemintegrator regional stark verankert. Das Unternehmen mit Sitz in Singapur ist über Tochtergesellschaften in zentralen ASEAN-Märkten aktiv. Zudem ist es in Japan präsent. Nun wurde es vollständig von Ricoh übernommen — der finale Schritt des im Januar gestarteten Partnerschaftsprozesses.

Ricoh baut damit seine globalen ProAV-Aktivitäten aus und positioniert sich mit gezielten Akquisitionen als führender Anbieter für Enterprise Communication und Workplace Experience. Zu den jüngsten Übernahmen zählen: Cenero aus den USA, Datavision aus Deutschland, Pure AV aus UK, AVC mit Präsenz in EMEA, Videocorp und Go-2-next jeweils aus Lateinamerika sowie ET Group aus Kanada.

Ricoh setzt 16 Milliarden jährlich um

Mit einem Jahresumsatz von 16 Milliarden US-Dollar übertrifft Ricoh selbst die größten reinen ProAV-Integratoren wie AVI-SPL, Diversified oder Forté.

Die Übernahme von GVM beschleunigt Ricohs Workplace-Services-Strategie in ASEAN und Ostasien. Außerdem stärkt es den Service und die regionale Marktabdeckung. Das Ziel: Kunden besser dabei zu helfen, skalierbare Lösungen integriert und schnell am Arbeitsplatz umzusetzen.

Mehr als 140 Mitarbeiter

GVM wurde 2016 gegründet. Das Unternehmen bietet End-to-End-Services von Planung und Integration bis hin zu Managed Services für AV- und Multimedia-Umgebungen. Mehr als 140 Mitarbeiter sind in der Region beschäftigt. Dabei betreut GVM sowohl multinationale Konzerne als auch führende regionale Unternehmen. Die Fähigkeit, komplexe Multi-Country-Rollouts zentral zu steuern, soll dabei eine konsistente Servicequalität liefern.

Durch die Integration der regionalen Expertise von GVM in das globale Workplace-Services-Portfolio baut Ricoh seine Position als internationaler Integrator weiter aus. Es zeigt auch die wachsenden Anforderungen von Enterprise-Kunden im asiatisch-pazifischen Raum.