Immersive LED-Würfel – oft als „LED Caves“ bezeichnet – sorgen im Retail- und Brand-Experience-Design weiter für Aufmerksamkeit. Die Installationen wirken visuell auffällig, stoßen bei Konsumenten auf Resonanz und funktionieren besonders auf Social Media. Gleichzeitig bleiben die Systeme kostenintensiv und technisch komplex. Herausforderungen wie die Wärmeableitung in geschlossenen LED-Räumen begrenzen die Skalierbarkeit.

Telefónica gehört zu den wenigen Marken, die kontinuierlich in dieses Format investieren. Im Madrider Flagship-Standort Espacio Movistar hat der Telekommunikationskonzern einen permanenten LED-Würfel in ein umfassenderes Retail-Konzept integriert. Der 2.800 Quadratmeter große Store befindet sich in einem historischen Gebäude. Er vereint Spaniens größten Movistar-Store mit einem TV-Studio, Gaming-Zonen und einem direkten Zugang zum Museum Espacio Fundación Telefónica. Der Standort positioniert sich damit als hybride Plattform für Retail, Medien und Markeninszenierung.

Das Promotion-Video dazu ist auf Youtube zu sehen:

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Während Inhalte für klassische Digital Signage-Netzwerke skalierbar produziert und ausgespielt werden können, benötigen immersive Umgebungen einen grundsätzlich anderen Ansatz. Die Installationen sind auf hochwertige, individuell entwickelte Inhalte und enge kreative Partnerschaften angewiesen. Dadurch entstehen häufig einmalige Flagship-Inszenierungen statt wiederholbarer Formate.

Das zeigt sich auch in der aktuellen Zusammenarbeit von Telefónica mit Google. Zur Bewerbung der AI-Funktionen des Pixel 10 und des Gemini-Ökosystems arbeitete Google mit der britischen Designagentur Dalziel & Pow zusammen. Im Mai 2026 entstand im LED-Würfel eine einwöchige immersive Aktivierung. Die Kampagne verwandelt den Raum in eine vollständig geschlossene, multisensorische Umgebung. LED-Bilder auf Wänden, Boden und Decke werden mit immersivem Surround-Sound kombiniert.

Besucher betreten mit „The Cube“ eine Abfolge AI-generierter Welten. Die Installation soll die Bild- und Generierungsfunktionen des Smartphones zeigen. Reale Aufnahmen aus Madrid, die mit dem Pixel 10 entstanden, werden mit AI-generierten Inhalten aus Googles Modell Veo 3.1 kombiniert. Daraus entstehen surreale Neuinterpretationen bekannter Orte der Stadt. Schauplätze wie die Plaza Mayor, der Tempel von Debod und der Retiro-Park erscheinen in spielerischen und visuell dichten Szenarien. Fotografie und generative Bilder verschmelzen zu einer fortlaufenden räumlichen Erzählung.

Technisch handelt es sich um eine fünfflächige LED-Umgebung mit nahezu 360-Grad-Immersion — nur der Eingangsbereich bleibt offen. Zum Einsatz kommt LED-Technologie mit einem Pixelpitch von 1,5 Millimetern des spanischen Herstellers Alfalite. Die Technik ermöglicht hochauflösende Bilder auch bei geringem Betrachtungsabstand. Gleichzeitig zeigt die Installation die Komplexität solcher Systeme. Die nahezu vollständige Verkleidung aller Flächen mit LED erhöht Wärmeentwicklung und Energieverbrauch deutlich. Dadurch werden aufwendige Systemarchitekturen und Kühlkonzepte notwendig.

Eine weitere Einschränkung liegt in der zeitlichen Begrenzung solcher Aktivierungen. Die Pixel-10-Installation lief nur eine Woche. Das verdeutlicht, dass immersive LED-Umgebungen meist als kurzfristige Highlights mit hoher Aufmerksamkeit eingesetzt werden und nicht als dauerhafte Content-Plattformen. Die Installationen erzeugen zwar Interaktion und Sichtbarkeit für Marken. Kostenstruktur und Produktionsaufwand erschweren jedoch einen kontinuierlichen Betrieb.

Aus strategischer Sicht zeigt der LED-Würfel von Telefónica die wachsende Bedeutung immersiver Umgebungen als Flagship-Erlebnisse im Retail. Statt großflächiger Skalierung in Netzwerken konzentrieren sich diese Formate auf „Destination Moments“. Die Installationen sollen Besucher anziehen, Reichweite in sozialen Medien erzeugen und die Markenpositionierung über technologiegestütztes Storytelling stärken.