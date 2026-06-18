Der Visual-Solutions-Anbieter Optoma hat seinen Beitritt zur MDEP-Community bekannt gegeben. Bei MDEP handelt es sich um die Microsoft Device Ecosystem Platform. Die Enterprise-Softwareplattform auf Basis des Android Open Source Project. Sie wurde entwickelt, um Anforderungen auf Konzernlevel an Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfacher Bereitstellung zu erfüllen, und bietet Unternehmen sowie Geräteherstellern eine konsistente, einsatzbereite Grundlage für die großflächige Bereitstellung von Geräten.

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Mit dem Beitritt zur MDEP-Community will Optoma zukünftig Lösungen bereitstellen können, die den sich wandelnden Anforderungen von IT-, AV- und Facility-Teams in Microsoft-zentrierten Umgebungen gerecht werden.

Im Rahmen der MDEP-Mitgliedschaft richtet Optoma seine künftigen Produktplattformen an den Geräte-, Sicherheits- und Managementstandards von Microsoft aus.

„Wir freuen uns sehr, Teil der MDEP-Community zu sein. Für Optoma ist dies ein wichtiger Meilenstein“, sagt Mark Yang, Group CEO der Optoma Corporation. „Die Zusammenarbeit mit dem MDEP-Team unterstreicht unsere strategische Ausrichtung auf plattformbasierte, IT-orientierte visuelle Lösungen, die sich nahtlos in das Microsoft-Ökosystem moderner Arbeitsumgebungen integrieren lassen.“

„Der Beitritt von Optoma zur MDEP-Community unterstreicht die wachsende Dynamik im Bereich unternehmenstauglicher Geräte für moderne Arbeitsumgebungen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Optoma das Angebot an vertrauenswürdigen visuellen Lösungen und Digital-Signage-Angeboten für unsere gemeinsamen Kunden weiter auszubauen“, sagt Juha Kuosmanen, General Manager MDEP bei der Microsoft Corporation.