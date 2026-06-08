Es ist wieder so weit: Das invidis Jahrbuch steht in seiner aktuellen 2026-Version zum Download bereit.

Wie jedes Jahr gibt die Publikation nicht nur einen Überblick zu den Entwicklungen des vergangenen Jahres, sondern zeigt auch die Roadmap der Digital Signage- und DooH-Industrie für die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre auf.

Folgende Inhalte erwarten Sie:

Das Special „NextGen Signage“ wirft einen Blick auf Zukunft des Digital Signage-Ökosystems, jenseits der technologischen Schritt-für-Schritt-Evolution.

Die Rankings für die DACH-Region und für Europa erlauben einen detaillierten Einblick in die Integratoren-Landschaft dieser wichtigen Märkte.

Die Market Maps der einzelnen Europa-Märkte geben einen Überblick zu den wichtigsten Playern.

Interviews mit führenden Playern der Digital Signage-Industrie zeigen die Strategien hinter dem Erfolg.

Die DooH-Sektion beschäftigt sich mit den wichtigsten Digital-out-of-Home-Trends – mit Fokus auf die DACH-Region.

Das Technologie-Kapitel umreißt die zentralen Hardware- und Software-Entwicklungen – von AI bis E-Paper.

Und viele Analysen mehr, von M&A-Trends bis zu den Logistik-Herausforderungen der Branche.

Wenn Sie den Newsletter invidis Daily abonniert haben, können Sie das deutsche Jahrbuch ganz einfach herunterladen. Geben Sie dazu einfach die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie den Newsletter abonniert haben, und schon kann es losgehen. Falls nicht, können Sie den Newsletter über das System abonnieren; danach stehen Ihnen alle internationalen invidis-Publikationen zur Verfügung.

invidis bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen Anzeigenkunden und Partnern, die dieses Jahrbuch möglich gemacht haben. Auch die 2026-Edition ist wieder eine essenzielle Lektüre für alle Digital Signage-Leaders und Profis.

Spezielle Americas-Edition

Zur Infocomm 2026 werden wir außerdem eine spezielle Americas Edition des Jahrbuchs herausbringen, die Rankings für Südamerika und Nordamerika beinhaltet. Halten Sie hierfür auf invidis.com in den nächsten Wochen Ausschau!