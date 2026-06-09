Die Tochterunternehmen AOC und MMD haben eine neue Key Account Managerin für die Regionen Bayern und Österreich. Seit dem 1. März 2026 arbeitet Isabella Dorner in dieser Position.

Vor allem ihre Branchenexpertise und B2B-Erfahrungen waren entscheidende Faktoren für ihre Einstellung. Ihr Know-how in Kundenbetreuung und Vertrieb sammelte Isabella Dorner bei Unternehmen wie Lexmark, DHL und Canon.

Isabella Dorner soll in ihren ersten Aufgaben bestehende Handelspartner betreuen und neue dazugewinnen — mit einem Fokus auf Mittelstands- und Großkunden.

Berichtet an Marcus Schröer

In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an Marcus Schröer, Senior Sales Manager B2B bei AOC/MMD. Er sagt zu seiner neuen Mitarbeitern: „Mit Isabella Dorner haben wir eine äußerst erfahrene und kompetente Kollegin für unser Vertriebsteam gewonnen. Aufgrund ihrer Expertise im B2B-Bereich und ihrer proaktiven Herangehensweise passt sie hervorragend in unser Team.“

AOC und MMD gehören zum Display-Hersteller TPV, der auch die Marke Philips für Monitore und Digital Signage-Displays lizenziert.