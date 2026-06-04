Samsung Electronics America zieht um. Der US-Hauptsitz wird von Englewood Cliffs, New Jersey, nach Plano in Texas verlegt. Der Umzug — NJBIZ berichtete unter anderem — soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Er markiert Samsungs zweiten Hauptsitzwechsel innerhalb von rund einem Jahr. Im September 2025 war das Unternehmen nach Englewood Cliffs gezogen, zuvor hatte es seinen Sitz im nahegelegenen Ridgefield Park, New Jersey.

Die Verlagerung wirkt abrupt, gehört laut Branchenberichten aber zu einer größeren Konsolidierungsstrategie. Samsung bündelt seine US-Aktivitäten in Texas, wo der Konzern bereits bedeutende Geschäftsbereiche und Fertigungsinvestitionen unterhält.

Kleiner Anteil verbleibt in New Jersey

Rund 1.000 Mitarbeitende sind aktuell am Hauptsitz in Englewood Cliffs beschäftigt. Die Mehrheit soll nach Texas umziehen, eine kleinere Gruppe bleibt in New Jersey, um lokale Aktivitäten zu unterstützen. In Plano betreibt Samsung bereits umfangreiche Mobil- und Netzwerksparten. Austin ist seit Jahrzehnten Zentrum des Halbleitergeschäfts. Hinzu kommt ein massiver Ausbau der Chipfertigung im texanischen Taylor, nordöstlich von Austin.

Für New Jersey ist die Ankündigung eine überraschende Kehrtwende. Samsung hatte den neuen Nordamerika-Campus in Englewood Cliffs noch vor weniger als einem Jahr als kollaborativen Arbeitsplatz für künftiges Wachstum gefeiert. Das Unternehmen hat noch nicht bekanntgegeben, ob das Gebäude verkauft, vermietet oder für künftige Zwecke genutzt werden soll.