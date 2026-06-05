Sony nimmt zwei neue PTZ-Kameras ins Portfolio: die SRG-AS10 und die SRG-XS10. Beide Modelle sind mit einem 1/2,8-Zoll-4K-Sensor ausgestattet, der Sonys Starvis-Technologie nutzt.

Die SRG-AS10 unterstützt 4K mit 60 Bildern pro Sekunde und verfügt über ein AI-gestütztes Auto-Framing-System. Es erkennt Motive automatisch und passt den Bildausschnitt danach an. Ein dedizierter Ballsport-Modus kann Basketballspiele aus der Totalen aufnehmen — inklusive Ball-Tracking. Zudem unterstützt die Kamera einen Mehr-Personen-Modus für bis zu acht Personen im Bild. Sie unterstützt SDI, HDMI, NDI HX2, RTSP, RTMP und SRT sowie PoE++.

Die SRG-XS10 ist das kompaktere Modell. Sie soll hauptsächlich in Meetings und beim Streaming eingesetzt werden. Weitere Einsatzfelder sind Corporate- und Education-Umgebungen.

Flüssigeres Neigen und Schwenken

Beide Modelle bieten einen zehnfachen optischen Zoom in 4K. Im Tele-Konvertierungsmodus unterstützen sie einen bis zu 20-fachen Zoom in Full HD. Stativ- und Deckenmontage sind möglich. Laut Sony schwenken und neigen sich die Kameras flüssiger.

Die Kameras sind für Umgebungen konzipiert, in denen kein Bedienpersonal vor Ort ist. „Durch die Kombination aus intelligenter Automatisierung, flüssiger PTZ-Leistung, flexibler Integration und Unterstützung gängiger Routing- und Steuerungsprotokolle beseitigen diese kompakten Kameras technische Hindernisse“, sagt Rik Willemse, Leiter Professional Display & Solutions Europe bei Sony.

Laut Sony sollen beide Modelle Ende 2026 verfügbar sein.