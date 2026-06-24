Wie entsteht eigentlich eine ikonische Werbekampagne? Dieser Frage geht das Titelinterview mit dem Hamburger Kreativen Hartwig Keuntje nach – im aktuellen OOH-Magazin, das sich mit dem Fokusthema „Kreation und Kreativität“ beschäftigt.

Der Mit-Erfinder der legendären Astra-Kampagne erklärt, warum Ikonizität vor allem aus kreativer Konsequenz und Zeit entsteht, weshalb reine Provokation heute an ihre Grenzen stößt und welche neuen gestalterischen Möglichkeiten sich durch AI, Illustration und digitale Formate eröffnen.

Rückblick auf die Plakadiva

Ein weiteres zentrales Thema ist die Plakadiva 2026. Der Wettbewerb für Out-of-Home-Kommunikation zeichnet erneut die stärksten Kampagnen des Jahres aus. Zu den Gewinnern zählen unter anderem Hornbach, die Initiative Vermisste Kinder und Netflix. Im OOH Magazin werden sie noch einmal detailliert vorgestellt.

Besonders hervorgehoben wird die Kampagne „Lost Childhood“, die mit der zeitlichen Dynamik digitaler Screens auf das Schicksal von Kindern im Krieg aufmerksam macht und dafür den Sonderpreis für gesellschaftlichen Nutzen erhält.

Kreativpotenzial von Out-of-Home

Einen kritischen Blick auf die Branche wirft Gastautor Thomas Koch. In seinem Beitrag fordert „Mr. Media“, Kreative und Mediaplaner früher zusammenzubringen. Gerade Out-of-Home biete enormes Potenzial für kreative Mediastrategien, das in vielen Kampagnen noch nicht ausreichend genutzt werde.

Ergänzt wird die Ausgabe durch Beiträge aus Österreich und der Schweiz – von den Gewinnern der Out-of-Home-Trophy in Salzburg bis zur Initiative „Pro Plakat“, die sich gegen Werbeverbote im öffentlichen Raum positioniert.

Das OOH-Magazin 2/2026 gibt es ab sofort zum Online-Lesen.