Der britische Distributor Solstice AV aus Tewkesbury hat eine direkte Technologiepartnerschaft mit dem LED-Spezialisten Novastar vereinbart.

Die Vereinbarung verschafft Solstice AV Zugang zum gesamten Produktportfolio des Herstellers sowie zu Pre-Sales-Support, technischen Schulungen, Zertifizierungsprogrammen und Novastar-Online-Managementplattform.

Solstice AV bedient die Märkte Professional AV, Bildung und Kontrollräume und baut mit der Partnerschaft seine Präsenz bei großformatigen LED-Projekten und technisch anspruchsvollen Installationen gezielt aus.

Logistik als Faktor

Novastar-Technologie kommt in LED-Installationen von Kontrollräumen über Hochschulen bis hin zu Live-Events zum Einsatz. Solstice AV sieht in der engeren Anbindung an das Novastar-Ökosystem eine Grundlage für weiteres Wachstum in diesen Segmenten. Als zusätzlichen Faktor nennt der Distributor seine Logistikinfrastruktur: Mehr als 13.900 Quadratmeter Lagerfläche und ein eigener Lieferdienst sollen die Zusammenarbeit operativ unterstützen.

Novastar begründet die Wahl mit der technischen Kompetenz von Solstice AV, seiner Logistik und der wachsenden Präsenz im britischen AV-Kanal. Die Partnerschaft folge auf anhaltende Nachfrage nach leistungsfähigen Tools für Verarbeitung, Kalibrierung und Content-Management, da LED-Installationen in Größe und Komplexität zunehmen.