Die Pik GmbH stellt seine Führung neu auf: Christoph Wegner übernimmt den Vorsitz des Unternehmens, während Daniel Gallin die kaufmännische Geschäftsführung verantwortet. Niklas Niehuus, der Pik seit 2018 geprägt und den Eintritt in die Spie-Gruppe begleitet hatte, wechselt in eine beratende Funktion.

Parallel zum Führungswechsel hat Pik die Umfirmierung von der AG zur GmbH abgeschlossen. Seit dem 5. Mai 2026 firmiert das Unternehmen als Pik GmbH. Der Schritt schafft eine einheitliche gesellschaftsrechtliche Basis innerhalb von Spie und soll direktere Entscheidungswege im Tagesgeschäft ermöglichen. Pik ist als eigenständige Geschäftseinheit dem Spie-Geschäftsbereich Information & Communication Services, ICS, zugeordnet.

Christoph Wegner war zuletzt Vorstandsmitglied der Pik AG und hatte das Unternehmen gemeinsam mit Niklas Niehuus entwickelt. Daniel Gallin kam 2022 als Chief Sales Officer zu Pik. Zuvor war er 14 Jahre in Führungspositionen bei Spie tätig.

Die Spie ICS Group hatte im Dezember 2025 eine Mehrheitsbeteiligung an Pik erworben. Das Berliner Unternehmen ist seit 1985 als AV-Systemintegrator tätig und betreibt zehn Standorte bundesweit.

„Mit Christoph Wegner und Daniel Gallin steht eine Geschäftsführung an der Spitze, die operative Stärke und kaufmännische Erfahrung zusammenbringt“, sagt Marcus Hänsel, Mitglied der Geschäftsleitung von Spie Germany Switzerland Austria und Leiter des Geschäftsbereichs ICS.