Tom Keefe ist neuer Sales Director für Directview-LED in Nordamerika bei PPDS. In seiner neuen Position arbeitet er von Buffalo, New York, aus.

Er bringt 23 Jahre Erfahrung in der AV-Branche mit, darunter sieben Jahre mit klarem Fokus auf Directview-LED. Tom Keefe ist zudem Avixa CTS-zertifiziert und verfügt laut PPDS über umfassende Expertise — im Vertrieb, Business Development, Category Management, Marketing Strategie, Distribution, Partner-Management sowie Marktanalyse.

In seiner neuen Funktion berichtet Tom Keefe an Bruce Wyrwitzke, Senior Director North America. Zu seinen Aufgaben zählen, regionale Vertriebsstrukturen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Außerdem soll er bei der Go-to-Market-Strategie für Philips LED-Lösungen in Indoor- und Outdoor-Anwendungen mitarbeiten.

Hohe LED-Nachfrage in Region

Laut PPDS erfolgt die Ernennung vor dem Hintergrund einer anhaltend hohen Nachfrage nach LED-Lösungen in verschiedenen Märkten — darunter Retail, Corporate-Umgebungen, öffentliche Einrichtungen, Stadien, religiöse Einrichtungen, Transport, Entertainment sowie DooH.

„Als Director of Sales für Directview-LED liegt mein Fokus darauf, die starke Marktposition weiter auszubauen und den Mehrwert für unsere Partner zu erhöhen“, sagt Tom Keefe. „Philips Professional Displays und das PPDS-Team genießen seit langem einen hervorragenden Ruf in der AV-Industrie“.

Tom Keefe steht in der kommenden Woche auf der Infocomm 2026 in Las Vegas für Gespräche zur Verfügung — am Philips-Stand C9000.