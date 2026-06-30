Samsung WMFX Die neue Flip-Generation ist da

Samsung Flip-Displays sind sicherlich eine der bekanntesten interaktiven Touch-LCDs für Meetingräume und Klassenzimmer. Sie verbinden dabei Whiteboard-Funktionen mit PC-ähnlicher Bedienung. Jetzt bringt Samsung mit dem Flip WMFX die nächste Generation auf den Markt. Das Modell ist in vier Größen von 55 bis 85 Zoll erhältlich.

Das UHD-Touchdisplay arbeitet mit einer Latenz von 26 Millisekunden. Die Reaktionszeit sind dabei 6,7 Millisekunden.

Bis zu 20 Personen können dabei gleichzeitig per Multi-Touch interagieren. Die Grundlage dafür ist das Betriebssystem Tizen 9.0 mit 8 GB Arbeitsspeicher. Mit einer Multi-Window-Ansicht samt Taskbar kann auch parallel zu unterschiedlichen Inhalten gearbeitet werden.

Auch mit Apple-Geräten kompatibel

Variabler Content auf einem Display ist somit kein Problem. Das funktioniert auch andersrum: Gleicher Content auf verschiedenen Screens wird mit Smartview+ realisiert. Airplay 2 bindet dabei auch Apple-Geräte mit ein.

Über den integrierten Workspace greifen Nutzer auf Remote-PCs, Netzlaufwerke und Microsoft 365 zu. Die Anschlüsse umfassen HDMI, USB-C, OPS-Slot, WLAN und Bluetooth.

Heller als sein Vorgänger

Gegenüber dem Flip Pro steigt die Helligkeit von 350 auf 450 Nits. Statt Wireless Out nutzt das WMFX einen HDMI-Ausgang. Der Arbeitsspeicher wächst von 3,5 auf 8 GB. Bei den 75- und 85-Zoll-Modellen sinkt zudem das Gewicht.

Samsung sieht das Flip WMFX bei Workshops, hybriden Meetings und im Unterricht im Einsatz. „Das Flip WMFX steht für den nächsten Schritt in der Evolution unserer interaktiven Displays“, sagt Steven Pollok, Director Display Division bei Samsung.

Das Flip WMFX ist ab sofort in Deutschland verfügbar.