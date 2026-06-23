Das Forschungsinstitut Swiss Poster Research Plus, SPR+, erweitert sein Planungstool SPR+ Expert um die OoH-Flächen der Format12 AG und die DooH-Flächen der Screen7 AG. Ab dem 22. Juni 2026 sind die Inventare beider Anbieter im Tool planbar. Damit sind sechs Außenwerbeunternehmen im System.

Neben den bisherigen Anbietern APG|SGA, Goldbach Neo OOH, Swissplakat und Horizon werden nun auch Format12 und Screen7 im SPR+ Expert ausgewiesen. Insgesamt erfasst das System rund 60.000 OoH- und DooH-Werbeflächen in der Schweiz. Kampagnen können anbieter- und technologieübergreifend bewertet und geplant werden.

SPR+ liefert nach Sichtbarkeit gewichtete Kontakte pro Werbefläche sowie Reichweiten, OTS, GRP, TKP, CPP und Affinität. Geografisch lassen sich Kampagnen von der Gemeindeebene bis zur nationalen Ebene planen. Kundenspezifische Filialgebiete können kleinräumig und zeitlich differenziert ausgesteuert werden.

Die Lizenzpreise für Werbeauftraggeber und Agenturen bleiben vorerst unverändert. Das Forschungsmodell entspricht den Richtlinien von Esomar und der World Out of Home Organisation.