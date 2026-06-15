Der Streaming-Anbieter Zattoo vermarktet seine Anzeigen künftig exklusiv über den Außenwerber Ströer. Damit will die CTV-Plattform sein Werbegeschäft in Deutschland ausbauen.

Werbekunden erhalten damit über Ströer Zugang zum Video-Inventar on Zattoo. Die Streaming-Plattform läuft neben Connected-TVs auch auf Smartphones, Tablets oder Laptops.

Damit erweitert Ströer sein Angebot und bietet seinen Partnern künftig auch Flächen im privatem Umfeld — beispielsweise wenn man seine Lieblingsserie auf der Couch guckt.

„FAST“-Modell für kostenlosen Content

Zattoo hat dabei auch ein werbegetriebenes Angebot: Free Ad-Supported Streaming TV, oder kurz: „FAST“. Damit bleibt das Streaming für Kunden kostenlos, indem mehr Werbeplätze gebucht werden können.

„CTV entwickelt sich rasant zu einem zentralen Baustein moderner Bewegtbildstrategien. Mit Zattoo ermöglichen wir unseren Kunden einen noch gezielteren Zugang zu adressierbarem TV-Inventar in einem datengetriebenen, digitalen Umfeld“, sagt Marc Schmitz, COO bei Ströer.