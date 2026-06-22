Die DooH-Screens von Popp Vision in Österreich zeigen derzeit eine Kampagne zur Fußball-WM. Dabei ist ein Live-Countdown zu sehen, der die verbleibende Zeit bis zum Anpfiff des nächsten WM-Spiels der österreichischen Nationalmannschaft anzeigt.

Die Kampagne wirbt für die Biermarke Stiegl. Zum Countdown ist der Claim „Bereit einzuschenken“ zu lesen. Die Planung verantwortet Media1, das Konzept stammt von der Agentur House of Communications.

Die Vorfreude mit der Marke besetzen

Laut Alexander Press, Marketingleiter von Stiegl, will die Marke die Vorfreude auf das nächste Siel „positiv besetzen“. Mit einem globalen Großereignis, Echtzeit-Daten und Werbung im öffentlichen Raum kann DooH im Mediamix zu gelungener Kommunikation beitragen.

„Diese Kampagne zeigt, was mit DooH möglich ist, wenn die richtigen Partner zusammenkommen – mit dem Mut, innovative Ideen umzusetzen. Die Fußball-WM ist eine Zeit der Emotionen. Eine Zeit der Vorfreude, eine Zeit des Mitfieberns und eine Zeit, in der uns der Sport emotional verbindet“, sagt Florian Popp, Geschäftsführer von Popp Vision.

Auch Raiffeisenbank mit WM-Kampagne

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken nehmen die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als Anlass, um eine Out-of-Home-Kampagne auszurollen. Als Teil im Mediamix sollen die Botschaften, das „Wir“-Gefühl ansprechen. Dafür brachte Epamedia die Motive in den öffentlichen Raum.

„Gerade Kampagnen mit starkem emotionalem Bezug profitieren von Außenwerbung, weil sie im öffentlichen Raum unmittelbar wahrgenommen werden und Nähe schaffen. Die ÖFB-Kampagne der Vorarlberger Raiffeisenbanken zeigt sehr schön, wie regionale Sichtbarkeit, starke Bildsprache und ein gesellschaftlich verbindendes Thema zusammenwirken können“, sagt Willi Georg Bonjsak, Regionalleitung Vorarlberg bei Epamedia.

Österreich träumt mit AI

Die Kampagnen sind also ausgerollt, der erste Sieg der ÖFB-Elf schon eingefahren. Ob der eine oder die andere vielleicht schon vom ganz großem Coup träumt?

Na, aber hallo! Und bei einem Traum bleibt es auch nicht. Die Videoproduktionsfirma Sequence Five veröffentlichte ein Video, wo der österreichische WM-Sieg bereits feststeht. Die mit AI erzählte Geschichte ist wortwörtlich in Stein gemeißelt, sodass ehemalige Spieler und Trainer auf den wunderbaren Sommer 2026 zurückblicken können.

Aber sehen Sie selbst: