Der Flughafen London-Gatwick hat seit Neuestem Roboter als Parkservice im Einsatz. Möglich macht das eine Kooperation zwischen Flughafengesellschaft und Stanley Robotics.

Um den Service zu nutzen, muss der Fluggast zunächst einen Parkplatz buchen. So wird sichergestellt, dass die Kapazitäten ausreichen. Am Tag des Abflugs kann der Passagier sein Auto in einer kleinen Garage parken, bevor er einen Code auf dem Smartphone an einem kleinen Display scannen lässt. Die Garagen befinden sich im South Terminal des Flughafens.

Kein Schlüsselabgabe nötig

Dann beginnt ein Parkroboter mit seiner Arbeit: Über die Rückseite der Garage fährt er zum Auto, hebt es an und fährt es zu einem freien Parkplatz auf der Fläche. So muss auch kein Schlüssel abgegeben werden, um den Service zu nutzen.

Der Vorgang wird dabei von Mitarbeitern überwacht, die eingreifen können, wenn Probleme auftreten. Zum Beispiel, wenn ein Fluggast etwas im Auto vergessen hat. Falls man alle sieben Sachen beisammen hat, kann man nach dem Parken direkt in den Flughafen gehen oder einen kostenlosen Shuttle-Service nutzen.

System weiß über Rückflug Bescheid

Nach der Rückkehr nach Gatwick dauert es laut den Betreibern auch nicht lange, bis sich die Garage – mit dem gewünschten Auto darin – wieder öffnet. Denn: Das System greift auf die Details des Rückflugs zu, um seine Arbeitsschritte zu timen. So soll sichergestellt werden, dass niemand auf sein Auto warten muss.

Der gesamte Ablauf ist auch in einem Video dargestellt:

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Der neue Service ist ab August 2026 verfügbar. In den kommenden Wochen soll das Angebot laut Stanley Robotics ausgeweitet werden. Der Betreiber weist zudem darauf hin, dass man nur Park-Slots zwischen 9 und 17 Uhr buchen kann, sein Auto mindestens fünf Tage abstellen muss und das Parken sowie die Rücknahme nicht am Wochenende verfügbar ist.