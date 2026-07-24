Anzeige
AV-Broadcast

Leyard modernisiert TV-Studio

Der slowakische TV-Sender STVR modernisierte sein Studio mit einem LED-System von Leyard. Die Technik debütierte zur Berichterstattung von den olympischen Winterspielen 2026.
von
STVR ersetzt in seinem Bratislava-Studio veraltete Displaytechnik durch eine gebogene LED-Wand. (Foto: Leyard Europe)
STVR ersetzt in seinem Bratislava-Studio veraltete Displaytechnik durch eine gebogene LED-Wand. (Foto: Leyard Europe)

STVR, der nationale öffentlich-rechtliche Rundfunk der Slowakei, hat sein TV-Studio umgebaut. Der LED-Hersteller Leyard hat nun Details zum Projekt veröffentlicht, das für die Übertragung der olympischen Winterspiele 2026 gebaut wurde. Das neue System ersetzte die bisherige Displaytechnik und dient als Hauptkulisse der Sportsendungen.

Gemeinsam mit dem Systemintegrator City Light Slovakia installierte STVR eine gebogene, 6,35 x 2,04 Meter große LED-Wand der Planar Directlight Slim Series von Leyard. Die Panels haben einen Pixelpitch von 1,2 Millimeter.

Die gebogene LED-Wall hat Maße von 6,35 x 2,04 Meter. (Foto: Leyard Europe)
Die gebogene LED-Wall hat Maße von 6,35 x 2,04 Meter. (Foto: Leyard Europe)

Die Installation besteht aus LED-Kabinetten in gebogener Anordnung. Diese lassen sich von warten, was die Produktionen flexibler macht. Eine redundante Strom- und Signalversorgung, die bei Ausfall automatisch auf eine zweite unabhängige Quelle umschaltet, macht Live-Übertragungen außerdem zuverlässiger.

Laut Leyard half die Fertigung im slowakischen Werk des Unternehmens, den engen Zeitplan einzuhalten. Dadurch konnte das System vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am 6. Februar 2026 geliefert, installiert, getestet und in Betrieb genommen werden.

Weiterhin dient das Studio als zentrale Sportproduktionsstätte des Senders.