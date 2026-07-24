STVR, der nationale öffentlich-rechtliche Rundfunk der Slowakei, hat sein TV-Studio umgebaut. Der LED-Hersteller Leyard hat nun Details zum Projekt veröffentlicht, das für die Übertragung der olympischen Winterspiele 2026 gebaut wurde. Das neue System ersetzte die bisherige Displaytechnik und dient als Hauptkulisse der Sportsendungen.

Gemeinsam mit dem Systemintegrator City Light Slovakia installierte STVR eine gebogene, 6,35 x 2,04 Meter große LED-Wand der Planar Directlight Slim Series von Leyard. Die Panels haben einen Pixelpitch von 1,2 Millimeter.

Die Installation besteht aus LED-Kabinetten in gebogener Anordnung. Diese lassen sich von warten, was die Produktionen flexibler macht. Eine redundante Strom- und Signalversorgung, die bei Ausfall automatisch auf eine zweite unabhängige Quelle umschaltet, macht Live-Übertragungen außerdem zuverlässiger.

Laut Leyard half die Fertigung im slowakischen Werk des Unternehmens, den engen Zeitplan einzuhalten. Dadurch konnte das System vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am 6. Februar 2026 geliefert, installiert, getestet und in Betrieb genommen werden.

Weiterhin dient das Studio als zentrale Sportproduktionsstätte des Senders.