Im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft testet der Hersteller und Distributor Purelink ausgewählte Produkte mit den interaktiven Displays von Clevertouch.

Laut den beteiligten Unternehmen sollen Kunden und Systemintegratoren dadurch Gewissheit erhalten, dass Konnektivitäts-, Signalmanagement- und Displaytechnologien in realen Installationen zuverlässig zusammenarbeiten.

Empfehlungen von Kombinationen

Dabei wird das AV-Portfolio von Purelink Konnektivität, Signalmanagament und Kompatibilität mit Displays getestet. Durch die Validierung empfohlener Produktkombinationen wollen beide Unternehmen zudem die Systemplanung vereinfachen, den Installationsaufwand reduzieren und die Betriebssicherheit verbessern.

„Eine zuverlässige Interoperabilität ist heute eine grundlegende Voraussetzung für professionelle AV-Installationen“, sagt Stephan Sloot, Sales Director bei Purelink.

Weitere gemeinsam validierte Lösungen werden laut den Unternehmen im Zuge der fortlaufenden Zusammenarbeit sukzessive vorgestellt.