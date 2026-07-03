Die Sencore-Tochter Plexus AV baut ihr Deutschlandgeschäft aus. Die AVoverIP-Spezialistin ernennt dabei Sinius Pro zu ihrem neuen Vertriebspartner. Sinius gehört zur European AV Group und vertreibt künftig Plexus AVs Lösungen auf Basis des offenen IPMX-Standards. Systemintegratoren und AV-Profis erhalten so Zugang zu skalierbaren AVoverIP-Systemen.

Die Unternehmen besiegelten die Partnerschaft bei einem Treffen im EAV Group Solution Center in Heilbronn. Somit übernimmt Sinius Pro den lokalen Marktzugang für Plexus AV in Deutschland. Zudem stellt Sinius Pro technischen Support und den Zugriff auf die Plexus-AV-Lösungen bereit.

„Deutschland ist ein äußerst wichtiger Markt für unser Unternehmen, und die Auswahl der richtigen Vertriebspartner war ein entscheidender Schritt in unserer Expansionsstrategie“, sagt Arthur Brockhoff, Regional Sales Manager EMEA bei Plexus AV.

„Plexus AV erweitert unser AV-over-IP-Portfolio um einen naheliegenden nächsten Schritt. Besonders der offene Ansatz und das Engagement für den IPMX-Standard überzeugen uns“, sagt Christian Eberlein, Head of Sales bei Sinius Pro.