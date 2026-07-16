Der Hersteller Gekartel ist für den GIT Sicherheit Award nominiert. GIT Sicherheit ist eine deutschsprachige Fachzeitschrift für Sicherheitsmanagement und -technik und gehört zur Wiley-Verlagsgruppe.

Insgesamt vergibt GIT Sicherheit dabei sechs Awards in sicherheitsrelevanten Bereichen. Die Kategorien reichen von Maschinen- und Anlagenschutz bis zu Sicherheitssystemen für Gebäude.

Brandschutztablet ist nominiert

Dabei werden neue Lösungen und Produkte der Unternehmen ausgezeichnet. Gekartel ist mit dem nach VdS 6024-zertifiziertem Brandschutztablet in der Brandschutz-Sparte nominiert.

Das Unternehmen hat sich auf brandschutzzertifizierte Displays spezialisiert. Diese werden in sicherheitskritischen Umgebungen eingesetzt. Auch die IT-Sicherheit spielt laut Gekartel eine große Rolle im Portfolio.

Abstimmung läuft bis September

Die Abstimmung läuft seit dem 1. Juni und dauert bis zum 1. September 2026. Die drei Produkte mit den meisten Stimmen der jeweiligen Kategorien werden ausgezeichnet. Man hat dabei eine Stimme pro Kategorie.

Dabei ist jeder stimmberechtigt. Allerdings muss jeder Teilnehmer eine Firmenadresse angeben. Es ist somit nicht erlaubt, die Stimme dem eigenen Unternehmen zu geben. Unter allen Teilenehmern werden auch Preise verlost. Zu gewinnen gibt es drei Taschenlampen P7R Work UV von Ledlenser. Die Abstimmung läuft über die GIT-Sicherheit-Website.