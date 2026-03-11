Der Hersteller Gekartel aus Dresden, Entwickler einer „digitalen Haustafel„, erweitert sein Portfolio. Dabei stehen weiterhin IT-Sicherheit und Brandschutz im Vordergrund.

Ab sofort ist dabei das Brandschutztablet mit integriertem PC auch in einer 75-Zoll-Variante verfügbar. Die All-in-One-Lösung ist für den Einsatz in Warteräumen, Foyers und Eingangsbereichen aber auch in Schulen, Bahnhöfen, Flughäfen und Messehallen geeignet. Der Display verfügt dabei über ein internes Brandschutzsystem und ist nach VdS 6024 zertifiziert. Ein Sicherheitsglas macht das Brandschutztablet robust und schützt es vor Vandalismus.

Zudem nimmt Gekartel ebenfalls VdS-6024-zertifizierte Touch-fähige Displays für externe Mediaplayer in seine Produktpalette auf. Die Brandschutzmonitore haben einen HDMI-Eingang. Das erleichtert den einfachen Austausch alter Geräte sowie den Anschluss des neuen Displays in die bestehende digitale Infrastruktur.

Dabei sind sowohl die Monitore als auch die Displays mit integriertem Computer in Größen von 22 bis 75 Zoll verfügbar.

Das Unternehmen reagiert damit nach eigenen Angaben auf eine wachsende Nachfrage nach brandschutzgeeigneten Lösungen.

„In vielen Bereichen sind reine Monitore als Anzeigegeräte — oftmals aus dem Consumerbereich — im Einsatz, die nun abgebaut und ersetzt werden müssen, weil Brandschutzsachverständige diese nicht mehr dulden“, sagt Jürgen Werner, Leiter Business Development bei Gekartel.