IT-Sicherheit Gekartel bietet Kritis-kompatible Displays an

Betreiber kritischer Infrastrukturen – auch Kritis genannt – sind mit zunehmenden Cyberattacken immer mehr in den Fokus gerückt, was die Sicherheit betrifft. Das betrifft unter anderem Kliniken, Behörden oder Schulen, die besondere Anforderungen in puncto IT-Sicherheit erfüllen müssen. Hier hat Gekartel Infodisplays speziell für Kritis-Bereich eingeführt. Dabei handelt es sich um Touch-fähige Industrietablets auf Android-Basis mit integrierter PC-Einheit und einem PEAP-Feature.

Unter Android wurde PEAP bisher nur bei der Verbindung per WLAN unterstützt. In Kliniken und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur ist mitunter aus Sicherheitsgründen jedoch eine Nutzung ausdrücklich über LAN erwünscht. Dementsprechend hat Gekartel das PEAP-Feature extra auch für die Verbindung per LAN-Kabel (RJ45) als Zusatzfunktion implementiert.

Weitere Funktionen umfassen regelmäßige Sicherheitsupdates, eine verschlüsselte Kommunikation und eine sichere Authentifizierung nach dem Kommunikationsstandard IEEE.

Als Kritis-fähige Tablets gibt es aktuell die Größen 10 und 15 Zoll. In Q3 sollen dann die Größen 22 Zoll, 32 Zoll, 43 Zoll und 55 Zoll folgen.