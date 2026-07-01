Der Workplace-Integrator Forté besetzt eine neu geschaffene Position für die AI-Entwicklung: Eric Jingst wird dabei zum AI Director of Strategy & Enablement. Er soll künftig die interne Einführung von AI sowie die Entwicklung AI-gestützter Dienste am Arbeitsplatz leiten.

Eric Jungst ist seit 2016 im Unternehmen. Zuletzt war er als Enterprise Architect tätig. In dieser Funktion arbeitete er mit Organisationen zusammen, um Collaboration-Umgebungen zu entwerfen, die auf die Geschäftsziele und Technologien für den Arbeitsplatz abgestimmt sind.

AI als fester Bestandteil von Tech-Abteilungen

Seine neue Position verdeutlicht: AI in einem Unternehmen braucht Koordination und Verantwortung. Die AI-Bereiche sind ein fester Bestandteil von Technologieabteilungen und gehen über einzelne Produkte und Dienstleistungen hinaus.

„AI schafft Möglichkeiten, die Art und Weise, wie Unternehmen zusammenarbeiten, kommunizieren und Entscheidungen treffen, grundlegend zu verbessern“, sagt Eric Jingst. Er fügte hinzu, dass sein Schwerpunkt auf der Entwicklung praktischer, skalierbarer AI-Strategien sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden liegen werde.

Forté erklärte, die Ernennung sei Teil seiner fortgesetzten Investitionen in intelligente Arbeitsplatztechnologien und AI-gesteuerte Dienste. Unternehmen würden demnach zunehmend Beratung bei der Integration von künstlicher Intelligenz in Kooperations- und Kommunikationsabläufe suchen.