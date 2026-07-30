Der Collaboration-Anbieter Avocor, eine Tochter von AUO, kooperiert künftig mit dem britischen CMS-Anbieter Nowsignage. Beide Unternehmen adressieren zunächst die Segmente Education, Enterprise und Retail im britischen Markt. Ein globaler Rollout folgt 2027.

Die Nowsignage-Software läuft direkt auf der neuen Avocor B Series, die auf der ISE 2026 vorgestellt wurde. Ein externer Mediaplayer entfällt dadurch. Das senkt laut Avocor die Total Cost of Ownership und reduziert den Energieverbrauch im Netzwerk. Kunden können die Nowsignage-App direkt auf die B Series laden.

Zentrale Content-Steuerung an Hochschulen

Neben Retail-Signage und Wayfinding im Unternehmensumfeld zielt die Partnerschaft auf britische Hochschulen. Campus-Kommunikation, Hörsaal-Displays und Studenteninformationen zählen dabei zu den Anwendungsfällen. Beide Unternehmen sehen in diesem Bereich einen wachsenden Bedarf an zentraler Steuerung.

Avocor und Nowsignage bündeln zudem ihre Vertriebskanäle für Partner, Distributoren und Integratoren. Das Ziel: eine gemeinsame kommerzielle Strategie für beide Marken. Die Kooperation soll auch Installationen für Partner vereinfachen. Außerdem richten sich Channel-Support-Teams beider Unternehmen künftig aufeinander aus.