Nachdem beide Unternehmen dem Deal bereits vor mehr als einem Monat zugestimmt hatten, kam nun die offizielle Bekanntgabe: AUO Display Plus (ADP), eine Tochter von AUO Corporation, übernimmt Avocor. Die Akquisition folgt nach mehrjähriger Zusammenarbeit der beiden Lösungsanbieter. ADP will durch die Integration von Avocor vor allem sein Know-how im Bereich interaktive Displays stärken sowie stärker in die Vertikalmärkte Bildung und Unternehmen expandieren.

Avocor wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz im US-amerikanischen Wilsonville im Bundesstaat Oregon. In den letzten Jahren baute das Unternehmen seine Präsenz in Europa aus. Vom Londoner Büro aus übersieht Avocor alle EMEA-Aktivitäten. Der Anbieter hat sich auf interaktive, großformatige Displays spezialisiert, die vor allem in Konferenzräumen und Klassenzimmern zum Einsatz kommen.

AUO Display Plus ist seit 2022 Partner von Avocor und trug nach eigenen Angaben zur Erweiterung des Avocor-Produktangebots bei. Die Übernahme ist Teil einer zweiachsigen Transformationsstrategie des Display-Herstellers AUO, die auf die Vertiefung von Anwendungen in vertikalen Märkten abzielt.

„Wir freuen uns, diese Reise mit Avocor anzutreten“, sagte Frank Ko, CEO und Präsident von AUO. „Dieser strategische Schritt wird unsere Präsenz im Lösungsgeschäft weiter stärken und gleichzeitig die geschäftsübergreifenden Synergien innerhalb der AUO-Gruppe verstärken.“

Avocor-CEO wird General Manager der AUO-Bildungssparte

„Alle Seiten freuen sich sehr, Avocor in der AUO-Display-Plus-Familie willkommen zu heißen“, sagt Scott Hix, CEO von Avocor, der jetzt die Rolle des GM in der AUO Education and Enterprise Business Group sowie des CMO bei AUO Display Plus besetzt. „Mit der Unterstützung von AUO und ADP ist Avocor für ein beispielloses Wachstum und eine Expansion positioniert, die unsere Produkt-Roadmap verbessert und unsere Go-to-Market-Strategien beschleunigt.“

Die Akquisition soll die Fähigkeiten von AUO Display Plus und Avocor in mehreren Bereichen stärken: Erweiterung der Produktentwicklung, beschleunigte Markteinführungsstrategien, Optimierung des Lieferkettenmanagements und verbesserte regionale Geschäftsaktivitäten. Die finanziellen Details der Übernahme gibt AUO nicht bekannt.