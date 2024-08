M&A AUO Display Plus will Avocor übernehmen

Mehreren Medienberichten zufolge ist AUO Display Plus, die Lösungs-Sparte des Display-Giganten AUO, kurz davor, den UCC-Spezialisten Avocor zu übernehmen. Es seien noch die letzten Details der Akquisition zu klären, der beide Unternehmen jedoch grundsätzlich schon zugestimmt haben.

Durch die Übernahme sollen Synergien entstehen, unter anderem in der Produktentwicklung, im Marketing und im F&E-Bereich. AUO Display Plus will dadurch seine Präsent in den Bereichen Education und Corporate stärken.

Bereits seit 2022 besteht eine Partnerschaft zwischen AUO und Avocor, die den Boden für den jetzigen Zusammenschluss bereitet hat. Laut dem Commercial Integrator wird Avocor-CEO Scott Hix die Rolle eines General Managers in der AUO Education and Enterprise Business Group sowie den CMO-Posten bei AUO Display Plus besetzen.

