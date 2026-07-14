Der westfälische Distributor Trius übernimmt die exklusiven Vertriebsrechte für die Audio- und Videotechnik des Herstellers AI-Speech in Deutschland. Der Distributor mit Sitz in Ibbenbüren erweitert damit sein Portfolio um AI-gestützte Lösungen für professionelle Audio- und Videokonferenzen.

Die Produkte richten sich dabei an Corporate, Education, Behörden, Systemhäuser und Fachhandelspartner. Trius übernimmt für den deutschen Markt künftig Vertrieb, Händlerbetreuung, Produktberatung, Marketing sowie den technischen Support und ist damit direkter Ansprechpartner für Kunden und Partner.

„Mit AI-Speech bringen wir eine innovative Marke nach Deutschland, die zum wachsenden Bedarf an intelligenter Konferenztechnik passt. Unser Ziel ist es, Fachhandelspartnern und Endkunden hochwertige Produkte mit zuverlässigem Support anzubieten“, sagt Marc Dierselhuis, Geschäftsführer bei Trius Vertrieb.

Trius Vertrieb ist ein Distributor für professionelle Audio-, Video- und Medientechnik. Das Unternehmen betreut Fachhandelspartner, Systemhäuser und Projektkunden mit einem breiten Portfolio und persönlichem Service.