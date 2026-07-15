Blickt man auf einer Messe wie der Infocomm um sich, wird es greifbar, dass LCD und nun auch LED ausgereifte Technologien sind, die sich nur noch schrittweise weiterentwickelt.

Eine Display-Technologie hingegen, die zureit große Fortschritte macht, ist das E-Paper-Display. Und kein Unternehmen steht so exemplarisch für diese Entwicklung wie E Ink. Das taiwanesisch-amerikanische Unternehmen hat sowohl elektronisches Papier für E-Reader als auch kommerzielle elektronische Regaletiketten auf den Markt gebracht.

In Las Vegas präsentierte das Unternehmen Produkte, die für bestimmte Anwendungsfälle im Bereich Digital Signage und Digital Out-of-Home marktreif sind. Es ist jedoch äußerst wichtig zu bedenken, dass diese Technologie in den meisten Anwendungsbereichen keine echte und vollwertige Alternative zu Flachbild- oder LED-Displays darstellt.

Man sollte sie am besten als Ersatz für Druckerzeugnisse betrachten – beispielsweise für Plakate in Schaufenstern oder an Wänden sowie für an Wänden montierte DooH-Displays oder Totems auf Gehwegen, die keine Videos benötigen und bei denen keine finanzstarken Markenwerbetreibenden auf absolute Farbgenauigkeit bestehen.

E Ink überall

Die größte Stärke liegt in der Möglichkeit, diese Geräte mit Batterien zu betreiben – möglicherweise ergänzt durch Solarstrom –, ohne auf komplexe und umständliche Strom-Infrastruktur angewiesen zu sein..

Auf der Infocomm-Messe stellten zahlreiche Unternehmen E-Paper vor, und es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei fast allen (abgesehen von einigen reflektierenden LCD-Produkten) um Produkte handelt, die E-Ink-Technologie nutzen und dann in unterschiedlichem Maße mit spezieller Elektronik ergänzt werden, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

So haben beispielsweise Sharp und Samsung, um nur zwei zu nennen, ihre eigenen E-Paper-Displays, aber im Kern befindet sich immer noch die Technologie von E Ink.

Pete Valianatos, der Europa-Chef von E Ink, nahm sich am Stand freundlicherweise Zeit für mich, um mir den aktuellen Stand der Dinge zu erläutern. Es war ein wenig verwirrend, aber auch beeindruckend.

Drei Kernprodukte

Es gibt drei Kernprodukte, die auf die Märkte für Digital Signage, DooH und den Ersatz von Druckerzeugnissen abzielen.

Spectra 6 ist das „schönste“ Produkt und am stärksten als Ersatz in Druckqualität positioniert. Es nutzt rote, blaue, gelbe und weiße reflektierende Pigmente, die die richtigen Farben hervorheben und diese miteinander vermischen, um Bilder zu erzeugen, die einem hochwertigen Druck sehr nahe kommen. Aber eben digital veränderbar.

Einer der großen Fortschritte von E Ink besteht darin, dass die Bildaktualisierungen nun animiert und kunstvoll sind – statt so auszusehen, als hätte das Papier einen medizinischen Notfall und würde wie verrückt flackern. Die Animationen nehmen das Flackern auf, ohne dass sich die Betrachter fragen, was los ist.

Flexibles E-Paper-Display

Als Proof-of-Concept hatte das Unternehmen zwei Spectra-6-Displays auf einem flexiblen Kunststoffträger statt auf starrem Glas montiert. Das Spectra 6 ist im Grunde eine Folie, und diese wurde einfach aufgehängt. Ich bin mir nicht sicher, was der Anwendungsfall sein könnte, aber es war und ist trotzdem supercool.

Außerdem gab es ein 75-Zoll-Proof-of-Concept-Gerät, das aus zwei übereinander angeordneten Einheiten bestand, mit einer kleinen, unauffälligen horizontalen Naht. Und es gab ein Spectra 6, das nach dem A1-Standardmaß der Druckindustrie gefertigt wurde.

Outdoor-Konzept Kaleido

Kaleido 3 ist sozusagen das preisgünstige „Good-Enough“-Outdoor-Produkt, das auf den Markt für DooH- und öffentliche Informationsanzeige abzielt. E Ink bezeichnet es als die „Arbeitstier“-Option für diese Märkte.

Es lässt sich zu großformatigen Totem-Displays zusammenfügen, ist jedoch ein Schwarz-Weiß-Produkt, das mit einem Farbfilter versehen ist. Das verringert die Gesamthelligkeit und führt zudem dazu, dass die Farben gedämpft wirken. Die zugrunde liegende Technologie ermöglicht schnelle Bildaktualisierungen, sodass Animationen – sogar Videos mit niedriger Bildrate – wiedergegeben werden können.

Ich habe eines dieser Videos auf dem Kaleido gesehen, und es ist definitiv ein Kompromiss. Ich weiß nicht, warum man es nutzen sollte. Aber wer weiß.

Unternehmen wie Dynascan aus Taiwan und Agile Display Solutions aus den USA bieten Kaleido-basierte Totem-Produkte an, und Agile hatte ein Gerät am E-Ink-Stand ausgestellt.

Marquee in den Startlöchern

Die nächste Generation für den Außenbereich ist ein Produkt namens Marquee. Es nutzt ein Vier-Partikel-Tintensystem, das gegenüber Kaleido einen großen Fortschritt in Sachen Bildqualität und „Leuchtkraft“ darstellt und optisch dem Spectra 6 deutlich näher kommt. Es wurde für den DooH-Markt im Außenbereich robust ausgelegt und verfügt über einen so breiten Betriebstemperaturbereich, dass es sowohl im extrem heißen Süden von Arizona als auch in den kalten Wintern von Minnesota eingesetzt werden kann.

Was ich gesehen habe, war eine Anordnung aus zwei Panels in der Breite und drei in der Höhe, bestehend aus 40,5-Zoll-Panels, die die Abmessungen eines typischen großformatigen DooH-Displays nachempfunden haben. Außerdem befindet sich ein 55-Zoll-Marquee in der Entwicklung.

Während Kaleido-Displays einen sehr begrenzten Farbraum von etwa 4.000 Farben haben, nutzt Marquee ein Verfahren namens Dithering zur Farbmischung, wodurch es – wie mir gesagt wurde – Millionen von Farben darstellen kann.

Marquee befindet sich derzeit noch im Stadium eines Entwicklungsmusters, und man hofft, dass die Auslieferung Ende dieses Jahres oder eher Anfang 2027 beginnen wird. Sollte dies der Fall sein, wäre es logisch, die Markteinführung zeitlich auf die ISE 2027 in Barcelona abzustimmen.

Unklarheiten bei Preisgestaltung

E Ink hat außerdem ein Produkt namens Gallery im Angebot, das dem Spectra 6“ähnelt, sich jedoch an den B2C-Markt richtet und für Anwendungen gedacht ist, die deutlich reichhaltigere, gesättigte Farbräume für hochauflösende Grafiken und Fotografie benötigen. Man denke dabei an Rahmen für wechselnde digitale Kunstwerke.

Ich habe zwar nachgefragt, aber dennoch nur recht vage Angaben zur Preisgestaltung für diese Produkte erhalten. Das liegt zum Teil daran, dass E Ink als Zulieferer für Hersteller fungiert, die dann die Produkte herstellen und ihre Preise festlegen. Ich denke, es liegt auch daran, dass die Stückpreise nach wie vor hoch sind und für einen gewissen Preisschock sorgen könnten.

Daher könnte sich eine Preisdiskussion mit E Ink und seinen Partnern auf den langfristigen ROI, Einsparungen bei Energie, Produktionskosten, Arbeitskosten und so weiter konzentrieren. All das sind stichhaltige Argumente. Aber Unternehmen wie Sharp und Philips verkaufen 25-Zoll- und 32-Zoll-E-Poster-Displays für knapp 2.000 US-Dollar oder mehr.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man Pressemitteilungen über winzige Markteinführungen sieht, denn ein groß angelegter Einsatz – bei diesen Preisen – findet entweder kaum statt oder gar nicht.

Hoher Preis, aber machbar

Ich habe mit den Leuten von Agile Display Solutions über den Preis gesprochen, die E-Paper offenbar als echte neue Geschäftssparte betrachten – im Gegensatz zu dem, was bei den großen Profi-Display-Marken eher nach einer „Wir haben auch E-Paper!“-Aktion riecht.

Bei Kaleido – das das in Oregon ansässige Unternehmen in versiegelte, wetter- und menschenfeste Gehäuse einbaut – wurde mir mitgeteilt, dass Geräte mit entsprechenden Displayabmessungen etwa das 1,5-Fache der Kosten von für den Außenbereich geeigneten High-Brightness-LCD-Versionen betragen.

Das wäre, vermute ich, für einige Integratoren beziehungsweise deren Kunden machbar. Aber ich denke auch, dass, sobald diese Leute die viel satteren Farben von Marquee sehen, sie genau das haben wollen werden.

Herausforderung für Druckbranche

In vielerlei Hinsicht denke ich, dass die Druckindustrie diesem Thema viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollte als das Digital Signage-Ökosystem, das sich dessen bewusst ist und es positiv aufnimmt.

Wenn meine bisherigen Erfahrungen aus Gesprächen mit der Druckbranche ein Anhaltspunkt sind, vermute ich, dass die meisten in dieser Branche kaum ahnen, was auf sie zukommt.