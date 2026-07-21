Der Hersteller BenQ erhält von Ecovadis, einem Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen, die Bronze-Auszeichnung. Mit einer Gesamtpunktzahl von 66 von 100 zählt BenQ laut EcoVadis zu den besten 35 Prozent von mehr als 175.000 weltweit bewerteten Unternehmen.

In die Bewertung fließen vier Bereiche ein: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Zertifizierungen sind Pluspunkt

Besonders stark schnitt BenQ im Bereich Arbeits- und Menschenrechte ab und erreichte dort ein fortgeschrittenes Niveau. Positiv berücksichtigt wurden zudem die Zertifizierungen nach ISO 14001, ISO 45001 und ISO 27001 sowie die Verpflichtungen im Rahmen der Science Based Targets initiative und der RE100-Initiative.

Die weltweiten Scope-3-Emissionen des Unternehmens lagen 2025 bei rund 860.675 Tonnen CO2-Äquivalenten und damit kann 21 Prozent unter dem Basisjahr 2021. In Europa stammten 2025 bereits 38 Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen.

„Die Bronze-Medaille von Ecovadis ist für uns eine wichtige Bestätigung und zugleich ein solides Fundament für die Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, sagt Jay SC Wu, Präsident von BenQ Europe.

Die Auszeichnung soll nach Unternehmensangaben zudem als Ausgangspunkt dienen, um die Nachhaltigkeitsstrategie in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.