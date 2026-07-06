Das Fünf-Sterne-Hotel Bellevue Syrene im süditalienischen Sorrent hat sein TV-System erneuert. Das Haus setzt künftig auf 70 Philips Mediasuite-TVs von PPDS in Größen von 43 bis 65 Zoll. Größere Suiten erhalten mehrere Displays. Umgesetzt wurde das Projekt mit dem lokalen Integrationspartner Meginet.

Das Bellevue Syrene verfügt über 51 Zimmer und Suiten und kombiniert historische Bausubstanz mit moderner Technik. Zu den Anforderungen zählten laut PPDS 4K-UHD-Bildqualität sowie individueller Zugriff auf Streamingdienste der Gäste.

Integrierte Cast-Funktion

Die Philips Mediasuite-TVs verfügen über eine Cast-Funktion. Gäste verbinden dabei ihr Smartphone oder Tablet per QR-Code mit dem Display und übertragen Inhalte aus Diensten wie Netflix oder Amazon Prime Video.

Über die PPDS-Plattform CMND lässt sich das Displaynetzwerk zentral verwalten, Updates werden laut Hersteller automatisch verteilt. Login-Daten der Gäste werden beim Checkout automatisch gelöscht. Zudem kann das Personal Willkommensnachrichten oder Check-out-Informationen auf den Displays ausspielen.