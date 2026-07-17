Der Anbieter professioneller Medientechnik DPMW aus Dortmund realisierte in der Seehundstation Norddeich eine 360-Grad-Installation. Acht Epson-Projektoren erzeugen einen immersiven Panorama-Raum, der Teil der Dauerausstellung über das Wattenmeer und seine Bewohner ist.

DPMW richtete die Hardware ein und übernahm die Zuspielung vor Ort. Davito Pro stimmte das Gesamtsystem ab und integrierte die Systeme.

Projektoren mit Ultra-Kurzdistanz-Spiegeloptik

Bei den Projektoren handelt es sich um das Modell EB-PQ2008W. Sie verfügen über eine Ultra-Kurzdistanz-Spiegeloptik, die das Licht über einen gekrümmten Spiegel umlenkt. So projiziert der Projektor aus sehr geringem Abstand ein großformatiges Bild ohne Schattenwurf.

Ein Pixera-Medienserver-System von AV Stumpfl spielt die Inhalte in 4K aus. Laut den Projektverantwortlichen liefert die optische Konfiguration eine Projektion ohne sichtbare Übergänge.

Station kümmert sich um verwaiste Seehunde

Die Seehundstation Norddeich zieht verwaiste Seehunde auf und wildert sie wieder aus. Zudem forscht die Einrichtung zu den Meeressäugern.

Besucher der Seehundstation können in verschiedenen Ausstellung etwas über die Tiere und ihren Lebensraum lernen, an geführten Touren durch das Wattenmeer teilnehmen und die Seehunde auf der Station beim Schwimmen beobachten.