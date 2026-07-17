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Immersive Projektionen

Seehund-Schule mit 360-Grad-Erlebnis

Die Ausstellung über das Wattenmeer der Seehundstation Norddeich hat eine neue 360-Grad-Installation. DMPW & Davito Pro richteten dafür Epson-Projektoren sowie AV-Stumpfl-Medienserver ein.
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Die Dauerausstellung der Seehundstation Norddeich hat nun eine immersive 360-Grad-Installation. (Foto: Seehundstation Norddeich)
Die Dauerausstellung der Seehundstation Norddeich hat nun eine immersive 360-Grad-Installation. (Foto: Seehundstation Norddeich)

Der Anbieter professioneller Medientechnik DPMW aus Dortmund realisierte in der Seehundstation Norddeich eine 360-Grad-Installation. Acht Epson-Projektoren erzeugen einen immersiven Panorama-Raum, der Teil der Dauerausstellung über das Wattenmeer und seine Bewohner ist.

DPMW richtete die Hardware ein und übernahm die Zuspielung vor Ort. Davito Pro stimmte das Gesamtsystem ab und integrierte die Systeme.

Projektoren mit Ultra-Kurzdistanz-Spiegeloptik

Bei den Projektoren handelt es sich um das Modell EB-PQ2008W. Sie verfügen über eine Ultra-Kurzdistanz-Spiegeloptik, die das Licht über einen gekrümmten Spiegel umlenkt. So projiziert der Projektor aus sehr geringem Abstand ein großformatiges Bild ohne Schattenwurf.

In der neuen 360-Grad-Projektion können Besucher etwas über die Seehunde und ihren Lebensraum, das Wattenmeer, lernen. (Foto: DMPW)
In der neuen 360-Grad-Projektion können Besucher etwas über die Seehunde und ihren Lebensraum, das Wattenmeer, lernen. (Foto: DMPW)

Ein Pixera-Medienserver-System von AV Stumpfl spielt die Inhalte in 4K aus. Laut den Projektverantwortlichen liefert die optische Konfiguration eine Projektion ohne sichtbare Übergänge.

Station kümmert sich um verwaiste Seehunde

Die Seehundstation Norddeich zieht verwaiste Seehunde auf und wildert sie wieder aus. Zudem forscht die Einrichtung zu den Meeressäugern.

Die Seehundstation zieht verwaiste Tiere auf. (Foto: Seehundstation Norddeich)
Die Seehundstation zieht verwaiste Tiere auf. (Foto: Seehundstation Norddeich)

Besucher der Seehundstation können in verschiedenen Ausstellung etwas über die Tiere und ihren Lebensraum lernen, an geführten Touren durch das Wattenmeer teilnehmen und die Seehunde auf der Station beim Schwimmen beobachten.