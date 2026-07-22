BenQ baut sein Portfolio um die neue RE05E-Serie interaktiver Boards aus. Dabei handelt es sich um drei Multitouch-Displays mit Diagonalen von 65, 75 und 86 Zoll. Sie sind für den Einsatz in modernen, digitalen Klassenzimmern gedacht.

Die Boards verfügen über Android 16 und einen integrierten AI-Prozessor mit 6 TOPS. Sie lösen dabei in 4K-UHD und können bis zu 50 Berührungspunkte verarbeiten. Im Unterricht können somit mehrere Personen gleichzeitig auf die Boards schreiben und zusammenarbeiten.

500 Nits mit reduziertem Blaulicht

Die RE05E-Serie hat eine entspiegelte Anti-Glare-Oberfläche sowie die Tüv-zertifizierte Flicker-Free-Technologie. Sie erreicht eine Helligkeit von bis zu 500 Nits, wobei ein reduzierter Blaulichtanteil zu einer angenehmen Nutzung beitragen soll.

Bei der Konnektivität gibt es mehrere Optionen. So haben die interaktiven Boards mehrere HDMI-, USB- und USB-C-Schnittstellen. Dabei kann der USB-C-Anschluss verbundene Geräte mit 65 Watt mit Energie versorgen.

Auch ein Soundsystem ist in den Displays verbaut – mit zwei 25 Watt Lautsprechern und einem 20-Watt-Subwoofer. Ein Mikrofon lässt sich ebenfalls anschließen.

Außerdem haben die interaktiven Displays einen Octa-Core-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher sowie 128 GB internen Speicher. Mit der EDLA-Zertifizierung von Google kann man auf den Google Play Store, Google Workplace, Microsoft-365-Anwendungen und zahlreiche Bildungs-App zugreifen.

Zentrale Einrichtung mit cloudbasiertem Device-Management

Mit der cloudbasierten Device Management Solution und dem Account Management System, AMS, können die IT-Abteilungen die Displays zentral einrichten, Anwendungen verteilen, Updates ausrollen und den Energieverbrauch einsehen. Über das AMS können sich Lehrkräfte zudem am jeweiligen Display einloggen und auch ihre Inhalte zugreifen.

Nach Angaben von BenQ erfüllt die neue Serie die Anforderungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Energy Star. Damit verbrauchen die interaktiven Boards weniger Energie als vergleichbare Geräte.

Die Displays sind ab August 2026 verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 1.699 Euro netto für das 65-Zoll-Board, 2.199 Euro netto für das 75-Zoll-Board sowie bei 2.999 Euro netto für das Board mit 86 Zoll.