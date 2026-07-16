Der britische ProAV- und Digital Signage-Anbieter IUF übernimmt den AV-Integrator Project Audio Visual, PAV, für Großbritannien und Europa. PAV wird damit Teil von IUF Workplaces, einer neuen Division für vernetzte Workplace-Umgebungen.

PAV überzeugte IUF mit seiner Reputation im britischen AV-Sektor und spezialisierten Lösungen für Corporate-, Workplace- und Built-Environment-Projekte. Geschäft und Vermögenswerte von PAV wechselten über eine Pre-Pack-Administration den Eigentümer. Das Verfahren soll Kunden und Partnern Kontinuität durch den Übergang sichern.

Europa-Expansion vorangetrieben

„Bestehende Kunden können auf unsere Größe, internationale Reichweite und Managed-Service-Kompetenz vertrauen. Dieser Schritt stärkt unsere Fähigkeit, durchgängige digitale Lösungen für Workplace-Projekte zu liefern“, sagt Josh Bunce, CEO von IUF.

„Als Teil von IUF bieten wir Kunden und Partnern Kontinuität und neue Möglichkeiten durch das breitere internationale Angebot“, sagt Steve Hudson, COO von Project Audio Visual.

Für IUF, vormals Inurface-Media, ist der Deal ein weiterer Schritt der Europa-Expansion. Im Februar 2026 eröffnete das Unternehmen unter Thorsten Wien einen Standort in Hamburg.