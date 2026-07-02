Der globale AV-Integrator AVI-SPL erweitert sein Portfolio für Enterprise Managed Services. Künftig bündelt das Unternehmen Sprachdienste, Kollaborationsplattformen, Digital Signage und Workplace-Technologien in einem ganzheitlichen Serviceangebot. Damit reagiert AVI-SPL auf die steigende Nachfrage nach langfristigen Betriebs- und Supportmodellen.

Managed Services werden in der ProAV- und Digital Signage-Branche immer wichtiger. Unternehmen müssen immer komplexere Technologieumgebungen verwalten. AVI-SPL will Kunden dabei unterstützen, diese Systeme zentral zu betreiben und gleichzeitig Aufwand sowie Betriebsrisiken zu reduzieren.

Neue Anwendungen unter einem Betriebsmodell

Das neue Angebot vereint Sprach- und Kommunikationslösungen, Collaboration-Plattformen, Meetingräume, Digital Signage-Netzwerke und weitere Workplace-Technologien unter einem einheitlichen Betriebsmodell. Nach Angaben von AVI-SL umfasst das Portfolio proaktives Monitoring, Cloud-Management, Analysen, Lifecycle-Management sowie Governance-Prozesse. Das Ziel: den Betrieb vereinfachen und zuverlässigere Systeme.

Das erweiterte Portfolio unterstreicht einen Trend, der sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verstärkt hat. Collaboration-Plattformen, Digital Signage-Netzwerke und moderne Arbeitsplatztechnologien entwickeln sich zunehmend zu geschäftskritischer Infrastruktur. Entsprechend legen Unternehmen mehr Wert auf kontinuierlichen Betrieb und Support als auf einmalige Installationsprojekte.

Managed Services als Erfolgsfaktor

Managed Services gelten dabei immer häufiger als Erfolgsfaktor. Integratoren erschließen damit wiederkehrende Umsätze, während Kunden von höherer Verfügbarkeit, besserer Performance und einem planbaren Betrieb profitieren.

Auch in der Berichterstattung von invidis prägte dieses Thema die Jahre 2025 und 2026. Auf dem Digital Signage Summit 2026 diskutierten Branchenvertreter intensiv darüber, wie Managed Signage und abonnementbasierte Service-Modelle den Markt verändern. Das invidis Jahrbuch 2025 beleuchtet ebenfalls den Wandel hin zu serviceorientierten Geschäftsmodellen und die wachsende Bedeutung langfristiger Kundenbeziehungen.

Für AVI-SPL spiegelt die Managed-Services-Strategie veränderte Kundenerwartungen wider. Unternehmen wünschen sich zunehmend einen zentralen Partner, der Collaboration-Lösungen, Digital Signage und Workplace-Technologien über den gesamten Lebenszyklus hinweg betreut – von der Implementierung über das Monitoring bis zur kontinuierlichen Optimierung. Mit einem integrierten Service-Framework will AVI-SPL den Betrieb verteilter Arbeitsumgebungen vereinfachen und die Systemstabilität nachhaltig verbessern.