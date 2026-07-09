Der Münchner Distributor Concept International nimmt Sunmi Flex 3 ins Sortiment. Das Kiosk-Terminal lässt sich modular konfigurieren. Kunden bauen es für unterschiedliche Einsatzbereiche zusammen.

Nach Angaben des Herstellers Sunmi eignet sich das Terminal somit für Self-Checkout im Supermarkt, für Bestellungen in der Gastronomie und für den Check-in in Hotels. Eine Variante kann dabei auch als Küchendisplay in Großküchen dienen.

Die randlosen Touch-Displays gibt es in drei Größen: 18,5 Zoll, 22 Zoll und 27 Zoll. Sie erreichen eine Helligkeit von 400 Candela pro Quadratmeter. Im Aluminiumgehäuse steckt ein Qualcomm-Octacore-Prozessor mit bis zu 2,7 Gigahertz Taktfrequenz.

Android 13 und SunmiOS 3.0 als Betriebssystem

Dazu kommen bis zu 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte interner Speicher. Eine Micro-SD-Karte erweitert den Speicher auf bis zu 2 Terabyte. Die Premium-Version verarbeitet AI-Anwendungen mit 13 TOPS und unterstützt Sprachsteuerung sowie Kamerafunktionen. Als Betriebssystem laufen Android 13 und SunmiOS 3.0.

Bei der Konnektivität unterscheiden sich zwei Ausstattungsstufen. Die Standardversion funkt über Wi-Fi mit 2,4 und 5 Gigahertz sowie über Bluetooth 5.0. Die Premium-Version nutzt zusätzlich das 6-Gigahertz-Band und Bluetooth 5.2 mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern.

Einsatz nach Größe

Je nach Displaygröße empfiehlt der Distributor unterschiedliche Einsätze. Die 18,5-Zoll-Version eignet sich für Mitarbeiter-Feedback nach dem E-SOP-Prinzip oder als Küchendisplay. Die 22-Zoll-Variante bildet die Basis für SB-Kassensysteme im Supermarkt. Die 27-Zoll-Ausführung übernimmt Bestellungen in der Gastronomie oder den Check-in im Hotel.

Zur Ausstattung gehören NFC für kontaktloses Bezahlen, ein Magnetstreifenleser und ein Fingerabdrucksensor. Das Terminal bietet zwei USB-2.0-Anschlüsse, vier Micro-USB-Ports, zwei RJ45-Gigabit-Ethernet-Buchsen und einen PoE-Port. Eine Anti-Fingerprint-Beschichtung schützt die Displayoberfläche. Für die Montage stehen 14 Halterungen und Standfüße zur Auswahl.

Preise, Garantie & Service

Concept International verkauft die Sunmi Flex 3 je nach Variante zu Listenpreisen zwischen 870 und 1.140 Euro netto. Reseller und Systemhäuser erhalten Sonderkonditionen.

Auf Wunsch übernimmt Concept International die individuelle Konfiguration größerer Stückzahlen im Rahmen des Total Preparation Service. Die Garantie beträgt drei Jahre und lässt sich auf fünf Jahre verlängern.