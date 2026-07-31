Frank Larsen kam 2022 zu Signagelive und wurde CCO des gemeinsamen Unternehmens, nachdem Navori den britischen Digital Signage-Softwareanbieter 2025 übernommen hatte.

In seiner neuen Rolle konzentriert sich der frühere Scala-Manager auf langfristige strategische Initiativen und unterstützt die Führung von Navori mit Branchenwissen und Markteinblicken.

Der Wechsel markiert den Schritt vom operativen Tagesgeschäft hin zu einer beratenden Funktion. Frank Larsen bringt seine Erfahrung weiterhin in die Wachstumsstrategie und die internationale Marktentwicklung von Navori ein. Seine 35 Jahre Erfahrung im Softwarevertrieb sollen die weitere Expansion und die Zusammenarbeit mit Partnern des Unternehmens stärken.