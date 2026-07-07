Dentsu Deutschland hat die Position eines Chief Transformation, Data & Delivery Officer, CTDDO, geschaffen. Eike Leonhardt übernimmt dabei die Funktion mit sofortiger Wirkung und wird Mitglied des deutschen Executive Boards. Er berichtet somit direkt an CEO Katja Anette Brandt.

Mit der neuen Position bündelt das Unternehmen erstmals die Bereiche Transformation, Daten, Technologie und Delivery in einer Funktion. Nach Unternehmensangaben dient die neue Struktur dazu, die Zusammenarbeit der Bereiche Media, CXM, Creative und Commerce in einem Ansatz zu organisieren.

Eike Leonhardt verantwortet damit auch den Ausbau daten- und technologiegestützter Prozesse, des Media-Ökosystems sowie von Commerce-Lösungen und den Einsatz von AI und Automatisierung.

Zuvor bei IPG Mediabrands tätig

Vor seinem Wechsel zu Dentsu war Eike Leonhardt Chief Strategy Officer DACH und Group AI Lead bei IPG Mediabrands. Weitere Stationen führten ihn zu Accenture Song, PIA Group und Omnicom Media Group.

„Die Herausforderungen unserer Kunden lassen sich heute nicht mehr entlang einzelner Disziplinen lösen. Wer Wachstum schaffen will, muss Transformation, Daten, Technologie und Umsetzung konsequent zusammendenken“, sagt Katja Anette Brandt, CEO Dentsu Deutschland und Media Practice President Central Europe, zu der neu geschaffenen Position.

Erst kürzlich hatte Dentsu im Blick auf die aktuellen Herausforderungen zwei neue Digital-Units geschaffen.