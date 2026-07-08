Die Sportabteilung des College Georgia Tech kooperiert mit Novisign. Damit werden die digitalen Inhalte an sieben Sportstätten über eine einzige cloudbasierte Plattform verwaltet.

Der Rollout umfasst Hank McCamish Pavilion, Russ Chandler Stadium, die Judy and Steve Zelnak Basketball Practice Facility, Shirley Clements Mewborn Field, O’Keefe Gymnasium sowie das Anderson Building. Das Athletics-Team plant und aktualisiert Inhalte zentral über ein Content-Management-System, anstatt einzelne Displays separat anzusteuern.

Inhalte nach Zielgruppe

Die Plattform verbindet öffentliche und interne Kommunikation. An Spieltagen zeigen die Displays Concession-Menüs, Promotions und operative Hinweise für die Fans. Dagegen sehen die Athleten Screens, die Recruiting-Inhalte, Spielerwürdigungen, Team-Updates und weitere Locker-Room-Kommunikation ausspielen.

„Novisign erlaubt es uns, in einer Minute Spieltags-Menüs am Concourse zu zeigen und in der nächsten auf ein Spieler-Tribute-Video in der Kabine umzuschalten – alles über eine Digital-Signage-Plattform und zu einem kosteneffizienten Preis“, sagt Jermaine Williams, Assistant Athletic Director, Facilities, Operations & Events bei Georgia Tech Athletics.

Das Projekt spiegelt den wachsenden Einsatz von Technologie im US-amerikanischen Hochschulsport wider: Digital Signage entwickelt sich über reine Spieltagsinformationen hinaus zur Plattform für Recruiting, interne Kommunikation und Athletenbindung. Cloudbasiertes Management ermöglicht Universitäten zudem einheitliches Branding und Content-Updates über mehrere Einrichtungen hinweg, ohne Vor-Ort-Eingriffe.