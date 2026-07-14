Alexander Rohwer ist seit April 2026 der neue Managing Director bei der Plan-Net-Group. Damit leitet er künftig das End-to-End Offering und berichtet direkt an Agentur-CEO Christian Schmitz.

In seiner neuen Rolle soll Alexander Rohwer den Content Supply als strategisches Kernelement ausbauen. Dabei sollen der Einsatz von AI und agentische Workflows entlang der gesamten Customer Journey zentral sein.

„Es geht darum, Inhalte, Prozesse und Plattformen so zusammenzubringen, dass Marken schneller, konsistenter und relevanter über alle Touchpoints kommunizieren können“, sagt Alexander Rohwer.

Zuvor Otto-VP in Brand & Advertising

Zuvor war Alexander Rohwer beim deutschen Versandhändler Otto tätig. Dabei verantwortete er als Vice President Brand & Advertising die Marke, den Conetent Supply und die Marketing-Kommunikation. Davor hatte er die Transformation von Otto zu einem Onlinehandel vorangetrieben.

„Mit Alexander Rohwer gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die Markenstrategie, Content-Exzellenz und Transformationskompetenz aus Kundensicht verbindet“, sagt Christian Schmitz, CEO der Plan-Net-Group.