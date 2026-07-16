Die Kreidefelsen von Dover dienten als Kulisse für eine großformatige Projektion. Szenen aus dem berühmten Bayeux-Wandteppich erschienen auf den weißen Felsen von Dover.

Das British Museum beauftragte die nächtliche Projektion. Sie verwandelte eines der bekanntesten Naturwahrzeichen Englands vorübergehend in eine Leinwand.

Der Hintergrund: Der Wandteppich wird von September 2026 bis Juli 2027 im British Museum ausgestellt. Deshalb projizierte das Museum Szenen des Teppichs aus dem 11. Jahrhundert. Am Ende danke ein großes „Merci!“ Frankreich für die Leihgabe.

Pixel Sharp lieferte Technologie

Der Projektionsspezialist Pixel Sharp realisierte die Installation. Disguise-Server übernahmen Medienwiedergabe und Mapping. Das System projizierte die Bilder auf die 110 Meter hohen Kreidefelsen. Dabei waren sie von der anderen Seite des Ärmelkanals über eine Entfernung von rund 34 Kilometern sichtbar.

Die Projektion zeigte normannische Schiffe, die über die Felsen segelten, bevor die abschließende Dankesbotschaft erschien. So entstand eine symbolische Verbindung zwischen Großbritannien und Frankreich vor der öffentlichen Ausstellung des Teppichs.

Der fast 70 Meter lange, bestickte Teppich von Bayeux dokumentiert die normannische Eroberung Englands im Jahr 1066. Er kehrt damit erstmals seit seiner Entstehung vor fast 1.000 Jahren nach Großbritannien zurück.

Teppich-Leihe als Teil des kulturellen Austausches

Nach Konservierungsprüfungen zeigt das British Museum in London. Die Ausstellung ist Teil eines kulturellen Austauschs zwischen Großbritannien und Frankreich.

Die Installation dauerte nur eine Nacht. Sie zeigt dennoch, wie Projection Mapping über Entertainment- und Firmenevents hinauswächst. Museen und Kultureinrichtungen nutzen großformatige Displaytechnik zunehmend, um öffentliche Räume und Naturwahrzeichen in immersive Erlebnisse zu verwandeln.