Die ostfriesische Stadt Leer setzt in der Digitalisierung ihres Rathauses auf einen PPDS-Display. Die neue Hardware wurde dabei im zentralen Meetingraum installiert.

Dabei kommt der Philips Unite LED 6000 mit 135 Zoll zum Einsatz. Das Display löst in Full HD auf und erreich eine Helligkeit von 900 Candela pro Quadratmeter. Der Pixelpitch beträgt 1,5 Millimeter.

Die Konnektivität umfasst HDMI, Displayports, USB-C sowie Audio. Zudem verfügt der Screen über eine Standby-Modus, in dem er laut PPDS 0,5 Watt benötigt.

Auch Kameras eingebaut

Zur Ausstattung gehören zudem eine PTZ-Kamera von Aver, zwei Deckenmikrofone des Typs Sennheiser Teamconnect Ceiling Medium sowie ein Konferenz-PC. Die Signalübertragung erfolgt über Dante-Audiotechnologie.

Im Rollout installierte das lokale Unternehmen LS IT & Media die Displays und übernahm die Systemintegration. Der Integrator plante zudem das gesamte Projekt gemeinsam mit PPDS und wählte die Komponenten aus.