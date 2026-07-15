Zetadisplay treibt die europäische Digital Signage-Konsolidierung auch auf Software-Ebene voran und übernimmt die Berliner Retail-Media-Plattform Retailmediatools.

Das 2021 gegründete Retailmediatools bezeichnet sich selbst als Infrastructure-as-a-Service-Plattform für Retail-Media-Anwendungen, die auf der sogenannten Mach-Architektur basiert und damit Microservices-, API-First-, Cloud-Native-SaaS- und Headless-Architekturen umfasst.

Händler können einzelne Module oder eine vollständige End-to-End-Lösung nutzen, die sich nahtlos in die bestehende IT-System-Landschaft integrieren lässt. Damit können sie Retail-Media-Services in verschiedenen Stufen anbieten, ohne die Kontrolle über ihre Daten, Werbekunden oder ihr Mediengeschäft abzugeben.

Rossmann als Kunde

Retailmediatools hat bereits bedeutende Kunden in Europa. Neben der finnischen Handelsgruppe SOK sind das Fressnapf, Thalia und vor allem die Drogeriekette Rossmann.

Mit der Übernahme positioniert sich Zetadisplay als Full-Services-Anbieter im Bereich Retail Media, mit einem Tech-Stack, der Ad Serving, Kampagnenmanagement, den Aufbau von First-Party-Audiences sowie die Ausspielung von Kampagnen im Store umfasst.

Vor allem kann Zetadisplay nun Omnichannel-Potenziale nutzbar machen, indem es E-Commerce und Instore Retail Media verbindet.

Weiterentwicklung geplant

„Mit der Weiterentwicklung des Marktes ist eine Herausforderung immer deutlicher geworden: Der Technology-Stack ist stark fragmentiert. Hardware, Kampagnenmanagement, Contentmanagement, Zielgruppen- und Performance Daten befinden sich traditionell in unterschiedlichen Systemen. Das macht Retail Media komplexer, als es sein müsste“, kommentiert Magnus Aufschild, Gründer und Chief Product Officer von Retailmediatools. „Durch die Kombination unserer Plattform mit der Enterprise-Expertise von Zetadisplay im Bereich Digital Signage erhalten Retailer einen strategischen Partner, der den gesamten Prozess von der Kampagnenerstellung über die Ausspielung im Store bis hin zur Erfolgsmessung in einer integrierten Retail-Media-Plattform verbindet.“

Daniel Nergård, CEO von Zetadisplay, ergänzt: „Gemeinsam unterstützen wir Händler dabei, erstklassige Retail-Media-Netzwerke aufzubauen, zu betreiben und erfolgreich zu monetarisieren. So verbinden wir digitale Kanäle mit dem Einkauf im Store und schaffen messbaren Mehrwert für ihr Geschäft.“

Retailmediatools soll auch künftig unter der bestehenden Marke auftreten, die Roadmap-Zusagen bleiben bestehen. Zetadisplay gibt an, die Plattform zudem weiterzuentwickeln.