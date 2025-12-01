Die Fressnapf-Gruppe baut ihr Retail-Media-Geschäft weiter aus und nutzt künftig die modulare Infrastruktur des Berliner Anbieters Retailmediatools. Der Omnichannel-Händler, der in 15 europäischen Ländern rund 2.785 Märkte betreibt und parallel einen Online-Handel betreibt, will mit der Plattform digitale Werbeflächen zentral steuern, skalieren und monetarisieren. Künftig sollen auch Instore Retail Media dazukommen – also digitale Screens im stationären Handel.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die datengestützte Vermarktung der Fressnapf-Werbeinventare. Fressnapf integriert dafür die Lösung von Retailmediatools in die bestehende IT-Landschaften. Diese unterstützt neben klassischen Formaten wie Sponsored Products und Display-Bannern auch individuelle Native-Ads-Umsetzungen. Zudem lassen sich perspektivisch physische Touchpoints wie In-Store-Screens, Handscanner oder Warenkorb-Tablets einbinden.

Für Markenpartner stellt Fressnapf künftig ein White-Label-Portal bereit, über das sie die Werbeflächen direkt buchen können. Kampagnen lassen sich dort selbstständig planen, ausspielen und anhand von KPIs optimieren – auf Basis von First-Party-Daten des Händlers.

Aus Unternehmenssicht soll die neue Infrastruktur einen zentralen Beitrag zur digitalen Wachstumsstrategie leisten. Fressnapf setzt auf eine Händler-geführte Lösung, die sowohl das eigene Commerce- und Marktplatzgeschäft als auch das Franchisesystem des Konzerns abbildet.

Retailmediatools gewinnt mit Fressnapf einen weiteren europäischen Händler. Zu den bestehenden Kunden des Anbieters gehören unter anderem Rossmann, Idealo, Thalia, Flink, SOK sowie ANWR Media mit Schuhe.de und SPORT2000.de.