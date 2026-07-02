Integrated Systems Europe erhält zum zweiten Mal in Folge einen Sammy Award der Business Intelligence Group. Die Auszeichnung in der Kategorie „Creative Awards – Power Players“ bezieht sich auf das Motto „Push Beyond“ zur ISE 2026 in Barcelona.

Die ISE 2026 verzeichnete Rekordwerte bei Besucherzahlen, Ausstellern und der Interaktion mit dem Publikum. Die Jury verwies auf die Verbindung von kreativer Ausrichtung, messbaren Ergebnissen und Wachstum in einem schwierigen Marktumfeld.

Die Fachmesse zählt zu den wichtigen Veranstaltungen für die internationale ProAV-, Digital-Signage- und DooH-Branche. Kampagnen und Leitmotive der Messe prägen die Ansprache von Integratoren, Herstellern und Anwendern.

Die Kampagne „Push Beyond“ begleitete die Messe vor, während und nach der Veranstaltung. Nach Angaben von Integrated Systems Events sollte sie die internationale AV-Community ansprechen und die Entwicklung der Branche thematisieren.

„Wenn sich eine ganze Branche im Abschwung befindet, gehen die meisten Teams in die Defensive. Die ISE hat das Gegenteil getan. Sie hat ‚Push Beyond‘ zu einem Leitspruch gemacht, der die eigenen Teams zusammengeführt und eine ganze Branche dazu aufgefordert hat, größer zu denken“, sagt Russ Fordyce, Chief Recognition Officer der Business Intelligence Group.