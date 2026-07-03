Die Wiederaufnahme des Musicals „American Psycho“ am Londoner Almeida Theatre setzte auf Systeme von Brompton, Universal Pixels und ROE.

Die Produktion war bereits 2013 am Almeida zu sehen. 2016 lief sie am Broadway. Nun kam sie vom Januar bis März 2026 nach London zurück.

LED-Boden statt Wand

Das System aus ROE Black Marble 4 Panels, angetrieben von zwei Brompton Tessera SX40 Prozessoren, wurde von Universal Pixels geliefert und integriert. Die Installation leiteten Dom Coppola und Scott James, die finale Konfiguration übernahm Matt Morris. Ergänzt wurde das Setup durch vier XD 10G Datenverteiler mit vollständiger Prozessor- und Kabelredundanz.

Bühnenbildnerin Es Devlin und Videodesigner Finn Ross entschieden sich gegen eine Upstage-LED-Wand und für einen vollflächigen, von unten beleuchteten LED-Boden. Eine Drop-, Slide- und Lift-Mechanik erlaubte es, Bühnenbildelemente vorzuladen und schnell einzusetzen.

„Das Designteam forderte einen LED-Boden mit 10-Bit-Farbtiefe, das war nicht verhandelbar“, sagt James Paul, Theatre Lead bei Universal Pixels. Die Panels mussten zugleich sehr hell und an den Kanten bündig sein, da die Darsteller teils die einzige Lichtquelle im Raum bildeten. Die matte, verschleißfeste Oberfläche der Panels hielt der intensiven Choreografie stand.

Die Inhalte kombinierten Blocktext, Farbverläufe und analoges Rauschen, das über Art-Net an die Musik gekoppelt war. Dark Magic und Extended Bit Depth sorgten laut Paul für banding-freie Verläufe über die gesamte Bodenlänge.

„American Psycho zeigt, was möglich ist, wenn LED-Technologie über ihren konventionellen Einsatz im Theater hinausgeht“, sagt Patrick Goodden, Technical Sales Manager UK und Irland bei Brompton Technology.